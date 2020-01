[VIDEO] Un proyecto que se convirtió en realidad

Un proyecto que se convirtió en realidad

Una silla de plástico a medio uso y un espejo muy feo, fueron las principales herramientas para iniciar a construir su propio negocio, hoy en día su proyecto se convirtió en realidad y lleva por nombre Glam Retro Fashion.

Gracias a la constancia, organización y fe, Dennys Reyna es propietaria de su estética, la cual a 20 años de distancia, le ha costado varios sacrificios económicos y no piensa desistir, al contrario, busca siempre estar al día en lo que es ya su pasión: la colorimetría.

Invertir en su propia capacitación

"Ha sido a base de constancia, voy a cursos de colorimetría por lo menos tres veces al año; mi pasión es hacer color; tu diseñas lo que quieren las personas y te imaginas cómo se vería esa barbie caminando por la calle", comenta mientras se toca con las manos su cabello multicolor.

"Hace ocho años -cuenta con los dedos- inicie con una silla, una silla de plástico, un espejo muy feo, no tenía nada, pero poco a poco he ido construyendo mi Glam Retro Fashion".

La organización es pieza fundamental, asegura

Creer en el nombre de tu empresa o negocio

¿Por qué el nombre?, fue la pregunta, a lo que Dennys respondió: "me gusta la idea de los años 50´s, lo que se conoce como retro, el glamour que era la moda elegante y juntas hacen Glam Retro Fashion".

Ser organizada

La organización es pieza fundamental, asegura, "si no tienes una organización, si no llevas una disciplina para poder lograr varios objetivos", el negocio resultará infructuoso. Además de un ahorro constante para reinvertir, y parte importante, evitar gastos banales.

"Dejas de hacer cosas para poder tener algo, dejas de comprarte todo para poder construir un sueño".

Nuestra entrevistada comparte que uno de sus mayores obstáculos es sentir temor a sufrir algún hecho delictivo.

"Afortunadamente no me han asaltado, pero sí me da miedo la inseguridad; en el SAT (Servicio de Administración Tributaria), estoy bien y entiendo que todos tenemos que pagar para poder tener un espacio propio".

Soltar y divertirte

Entre las experiencias desafortunadas que ha vivido Dennys Reyna, en su paso para la edificación de su proyecto, es que algunas clientas se han ido sin pagar.

"Ay sí, se me han ido 3, o 4 o 5", suelta la carcajada al momento de ser cuestionada sobre este asunto. "Me dice una clienta, te dejo mi bolsa, olvidé mi cartera en el coche voy al estacionamiento, pasaron 10, 15 minutos y hoy ya lleva ocho años, yo creo que el estacionamiento estaba muy lejos".

¿Qué tenía la bolsa que te dejó?, cuestioné. "Tenía papeles, hojas; no recuerdo de cuánto fue la cuenta, pero sí le hice color y mechas", contesta mientras cierra con llave la puerta de herrería que instaló hace poco.

Ser profesional

Ha tenido experiencias también con clientas quienes no se fueron satisfechas con el trabajo y eso generó algunas fricciones; "cuando a veces no te saben explicar qué quieren, por eso ahora trabajo con imágenes y veo qué puedo hacer y no tener problemas. Cuando traen el cabello negro lo quieren plateado les digo que no quedará como quieren; si veo que el cabello esta muy procesado no los tomo, no es profesional".

A Dennys le encantan los gatos, que en algunos días de menos ajetreo forman parte de la imagen de su local, otros prefiere dejarlos en casa. Independiente y no creer en comentarios dañinos, lo mejor es hacer caso al corazón.

"Que sean independientes, valientes, de repente mucha gente te va a decir que no te va a ir bien, que no va a funcionar, pero si te lo dice el corazón debes hacerlo, deber confiar y tener fe", fue el mensaje que envío a todas las mujeres.