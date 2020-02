[VIDEO] Seguirá Morelos con compra de medicamentos

VIDEO || Morelos ya se adhirió al INSABI

Tras varios meses de análisis para que Morelos tomara la decisión de adherirse o no al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), finalmente se optó porque sí, confirmó el Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, al ser cuestionado sobre bajo que lineamientos se firmo el Convenio de Adhesión.

Los lineamientos que presentó el estado y que fueron aceptados por la federación, de acuerdo al funcionario, tiene que ver con la definición de cuánto será el recurso con el dispondrá el Hospital del Niño y el Adolescente, ya que el gobierno federal designaba un monto general para esto organismo y los Servicios de Salud (SSM).

Los términos en los que se firmó fue que se incluyera el Hospital del Niño porque no estaba contemplado, y no es que no quisieran tomarlo en cuenta más bien se trató de que no hubo un mapeo y nosotros les hicimos ver que era un organismo independiente.

El nosocomio proporcionará los mismos servicios que en años anteriores, garantizando la atención y el suministro de medicamentos, en los cuales recoció que existe un atraso en la dotación de éstos por parte de la federación, sin embargo, ningún menor se ha quedado sin el tratamiento de padecimientos como cáncer.

“No tenemos un solo niño que haya interrumpido su tratamiento y no queremos que esto suceda; el INSABI quedó de que esta semana llegará el medicamento que nos hace falta pero no tenemos desabasto”.

La compra de medicamentos será en un 80 por ciento a cargo del estado y un 20 por ciento por parte del gobierno federal, entre los lineamientos que propuso Morelos, esto en un intento por no tener desabasto como ocurrió en otras entidades que se sumaron a la Compra Consolidada Nacional con la que la federación se hizo cargo de la adquisición del 100 por ciento.

“Este año tuvimos un programa exitoso en la compra de medicamentos no tuvimos desabasto y esta vez al titular del INSABI se le planteó que el estado comprar el 80 por ciento de los medicamentos y la federación un 20 por ciento, que tienen que ver con medicamentos que no se compran tan fácilmente”.

En el caso de los recursos que llegarán al estado refirió que estos ser verán incrementados puesto que al sumarse al INSABI Morelos podrá acceder a la bolsa que se repartirá en todos los estados que tomen la misma decisión.

El nuevo esquema del INSABI contempla un modelo de Atención Primaria en Salud, con la cual se prevé acercar más los servicios a las comunidades y mantener con la población un interacción estrecha.





“Tiene que ver con una participación total de las comunidades rurales, que tengan abasto de medicamentos; Morelos está convencido de este nuevo modelo porque implica tener un mayor número de médicos, la promoción e interacción con la población”.

En la incertidumbre aún continúan varios temas ante la implementación del nuevo instituto como es la contratación de personal siendo así que “son mesas de trabajo que se están realizando y ajustando algunos temas para tener una mayor claridad”.

En materia de adeudos al personal de los Servicios de Salud, respondió que “aun se deben 44 millones de pesos por concepto del complemento de aguinaldo a los más de 6 mil trabajadores y estamos haciendo las gestiones ante la Secretaría de Hacienda.