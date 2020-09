[VIDEO] Presume Cuauhtémoc Blanco tener pruebas de pacto Graco-delincuencia

“Nosotros no pactamos (con el crimen organizado), ellos (el ex gobernador Graco Ramírez y el excomisionado Alberto Capella) sí pactaron (con pruebas), nosotros seguimos en la misma línea: no pactar”, presumió el gobernador, Cuauhtémoc Blanco en una entrevista pactada para ser “casual” con un medio de chismes del espectáculo al que dijo que los memes por su equivocación en aritmética básica esta semana lo han divertido: “es una equivocación qque cualquiera puede cometer y otros lo han hecho”.

A la entrevista no fueron invitados los medios locales, como ya es costumbre en la gestión de Blanco Bravo quien en sus respuestas planteó que su gobierno está siempre atento a luchar en contra de los delincuentes que tienen asolado el estado que vive la pugna entre dos grupos criminales. Pese a ello y al momento que se vive por la pandemia aunado a la crisis mundial por la emergencia confía en superar todo y sacar los pendientes.

Blanco Bravo adelantó que las complicaciones no acaban ahora siguen las elecciones del 2021, incluso se le cuestionó que continúa pensando que la política es más pesada que el futbol, advirtió que si ya que en las elecciones intermedias y hay actores políticos que “quieren seguir con el mismo huesito incluso hicieron su labor y ya tienen su partido, me parece que va haber 19 o 20 partidos de los mismos personajes que han hecho tanto daño al estado ex senadores, ex diputados locales y federales es lamentable porque es la misma mafia de siempre pero bueno, ojala la gente piense bien en esos personajes que hicieron su partido quienes son”.

A pesar de las condiciones en que le “dejaron el estado”, afirmó, Cuauhtémoc Blanco insistió “Dios quiera vamos agarrar a los demás, no pactamos como el ex gobernador y el comisionado (Alberto) Capella, nosotros no, y tampoco vamos a bajar la guardia y vamos a seguir luchando para darle paz al estado”. Dijo que a pesar de las amenazas que puedan surgir en su contra, solo buscará tener cuidado, por el momento el almirante José Antonio Ortiz Guarneros está firme, porque en la entidad se vive una guerra entre dos grupos criminales que se pelean el estado “pero el estado es de la gente”.

Volvió a ser cuestionado sobre las denuncias en contra del ex gobernador, respondió que es un tema del fiscal anticorrupción agilice los expedientes que fueron entregadas por el consejero jurídico que ya tienen dos años y no ha pasado nada, acuérdate que Graco (Ramírez) dejó a los dos fiscales y se blindo”. Sin embargo Cuauhtémoc Blanco confió que el fiscal actuará de manera profesional y sacará las investigaciones.

Respecto a los “memes” que se difundieron con su equivocación al sumar, Blanco Bravo, sonrió “créeme que no pasa nada, no me di cuenta hasta que me dijeron, si me equivoque que le hacemos, somos seremos humanos, alguna vez puede ocurrir, todos lo hemos hecho”, dijo encogiéndose de hombros.





