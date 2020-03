[VIDEO] Ofrecen "proyecto alternativo" para la dirigencia del SNTE

VIDEO || Anuncian proyecto alternativo rumbo a la dirigencia del SNTE

Otra expresión magisterial se dio a conocer este lunes invitando a las y los docentes a sumarse en lo que llaman “un proyecto alternativo” hacia la “dignificación” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Yosmin Castillo, reconoció que ni docentes ni administrativos están capacitados para atender la posible contingencia en escuelas por Covid-19

Ante la suspensión de labores a partir de este viernes 20 de marzo para evitar la propagación de Coronavirus, uno de los líderes magisteriales Yossmin Castillo, reconoció que el personal de los planteles no está capacitado ni tampoco tiene el equipo suficiente para atender casos de este tipo.

“No han surtido en los planteles material como cubre boca o gel antibacterial, por eso hacemos un llamado a que las autoridades hagan frente a su responsabilidad y garanticen las medidas preventivas a los docentes”

Por otra parte el vocero de esta expresión magisterial Por la Dignificación Magisterial, dijo estar de acuerdo en que el proceso de selección de la mesa directiva de la sección del SNTE en Morelos se lleva a cabo ya.

“Los lineamientos cumple con los requisitos porque son emanados de los propios estatutos, nos dimos a la tarea de analizarlos desde año 92, y son los mismos no cambian, lo único que va cambiando es la presentación; ha sido cuestionado el reglamento que no hay piso parejo, que es tendencioso, pero estaba basado en los estatutos que marcan los tiempo para cada espacio”.

Para sumarse a dicha expresión dijo que únicamente deben contar con cinco años de servicio en el magisterio “ganas de trabajar, que su trayectoria sea honesta, aquí cabemos todos, disidentes, expresiones institucionales y no institucionales, estamos en un proceso de construcción y la invitación está abierta”.

Exhortó a todos los integrantes del SNTE a tener vigente su credencial y de esta manera, sean tomados cuenta en la elección de la dirigencia sindical, ya que sin esto no podrán ejercer su derecho al voto.

“Los compañeros tenían una credencial en un formato, por eso no van a estar en el padrón y no podrán votar, entonces van a acusar de que rasuraron el padrón, que por eso no están haciendo uso de su derecho, los invito a que vuelvan a credencializarse para que puedan participar”.

Hace un par de meses diversas expresiones magisteriales ha comenzado a surgir en busca de participar y sumar simpatizantes para la batalla por la dirigencia de la Sección 19 del SNTE, que corresponde al estado de Morelos.