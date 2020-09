[VIDEO] Las Quecas de Cuerna

Al momento de conocer Morelos no hay un mejor espacio para conocer y explorar los productos locales que los mercados o centrales de abastos, aquí puedes disfrutar de unas ricas “garnachas”, puedes encontrar todo tipo de mercancía desde para un mal empache, una limpia hasta frutas y verduras a menor costo. Las Quecas de Cuernavaca llevan 22 años degustando el paladar de los cidadanos, sin embargo, pasaron un momento difícil con la llegada del Covid-19.

Pero antes que nada vale la pena explicar que la garnacha es toda comida callejera guisada generalmente con maíz, en comal y frita en aceite o manteca, por esta razón es muy rápida su preparación y muy fácil de comer, siendo la preferida para cualquier ocasión de desayuno, comida o cena, en la calle, un restaurante, en casa o en un negocio dentro de los mercados municipales.

Para expertos en gastronomía, los mercados son un componente indispensable de las civilizaciones. En México, desde su tradición prehispánica, han sido espacios de convivencia e intercambio entre clientes y marchantes, lo que los constituye como piezas clave del crecimiento exponencial de la gastronomía nacional.

En Cuernavaca de manera histórica se cuenta con aproximadamente siete mercados situados en el corazón de las diferentes colonias que integran la capital del estado, uno de ellos es el Mercado de la Selva situado en Av. Vicente Guerrero SN, zona 1, Base Tranquilidad, aquí los ciudadanos y visitantes se congregan para degustar platillos típicos mexicanos desde tamales, pancita o menudo, hasta quesadillas, este es el caso de Las Quecas de Cuerna, que desde hace más de 22 años se ha posicionado como el mejor lugar para disfrutar de una rica comida mexicana en un ambiente cien por ciento familiar, con excelente servicio y a bajo costo pero con productos de calidad.

Las Quecas de Cuerna es un negocio que ha pasado de generación en generación en este tan importante e icónico lugar en la ciudad, aquí las modas quedan en segundo plano reuniendo a personas de todo tipo de rango social en busca de unas deliciosas quesadillas con o sin queso.

José Ramón Chávez Salgado, es copropietario del negocio junto con su esposa, quien lo heredó, en sinergia han logrado sacarlo adelante pese a las bajas ventas y la adversidad exterior que se ha llegado a presentar en el país, claro ejemplo la emergencia sanitaria de Covid-19, si bien en ningún momento cerraron el local al ofrecer un producto de primera necesidad, para poder subsistir tuvieron que despedir a parte de su personal, llegando a obtener solo el 50 por ciento de sus ventas.

En entrevista para #JuntosCrecemos indicó que el no tener que cerrar el negocio fue de gran ayuda aunque tenían que ofertar sus productos solo para llevar, situación que fue un problema para sus clientes, ya que para muchos no es lo mismo comerlo en casa que en el mismo mercado, “mucha gente esta acostumbrada a venir a comer aquí y dicen que en su casa no les sabe igual, ese era el detalle pero terminamos vendiendo solo para llevar”.

Al ofrecer el producto sólo para llevar, significó una mayor inversión por parte de José Ramón y su esposa, las ventas llegaban al 50 por ciento y la opción más viable para mantener a flote la herencia familiar, fue poner de su propio dinero, en especial en el momento de la pandemia que los ciudadanos temían más por su vida y la incertidumbre se hacía más presente.

Fueron dos semanas que parte de su ahorro se dirigió al sueldo de las chicas que les ayudan a cocinar las quesadillas, “la gente se asusto tanto que no salía, no compraba, tuvimos que poner dinero para sacar el sueldo de las chicas, después optamos por descansarlas una semana y una semana y fue así como pudimos regularizar los ingresos”.

La decisión de despedir al personal no fue fácil, anteriormente contaban con cuatro chicas en cocina, hoy solo tienen dos y se van rolando la semana laboral, una semana descansa una y viceversa; a sus trabajadoras también les ha afectado severamente la crisis sanitaria, toda vez que la semana que descansan es sin goce de sueldo, mientras que a Las Quecas de Cuerna le ha perjudicado en ocasiones, al aumentar el trabajo por la falta de personal, que al día de hoy no ha logrado regularizarse a tal punto que puedan recontratar o contratar a más personal.

Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Cuernavaca existen 10 mil 251 establecimientos que ofrecen comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; Cuernavaca se podría considerar un lugar muy garnachero, hacia dónde uno voltee encontrara diferentes puestos de comida y no es para menos sumando que en la capital morelense se cuenta con un promedio de 366 mil personas.

José Ramón Chávez Salgado sostuvo que ni en los momentos más fuertes de la pandemia accedieron a algún tipo de apoyo por parte de las autoridades tanto estatales como municipales; sin embargo, aseveró que nunca los dejaron solos al explicarles paso por paso cómo podían seguir ofertando sus servicios y posteriormente, como acatar cada una de las medidas preventivas, desde sanitizar el local, el uso del cubrebocas hasta la atención al cliente y qué se debía exigir a los consumidores.

El acatar cada una de las medidas de protección a representado también una inversión extra que se añadió a la escases todavía de recursos económicos y el incremento de costo en productos de salubridad, como ejemplo el gel antibacterial que deben tenerlo a la vista de los clientes, usarlo y exigirles que lo usen, hace un año, mencionó, estaba en 135 pesos y ahora cuesta más de 400 pesos.

Desde el pasado 6 de julio Morelos permanece en color naranja dentro del semáforo de riesgo epidemiológico, pero esto no ha cambiado la forma de comprar de los morelenses, quienes hoy prefieren pedir todo para llevar, en Las Quecas de Cuerna hace como tres sábados en todo el día solo se sentaron cuatro personas.

“Estamos sanitizando todo, gel antibacterial, el cuidar a la gente pero la gente nos sigue pidiendo más para llevar que para comer aquí; las ventas solo aumentan en fin de quincena, cuando no es quincena es muy bajo el ingreso. Hoy estamos ya en un 70 por ciento de lo que usualmente vendíamos”, exclamó.

“La pandemia nos enseño a aprender a cuidar a los clientes, el negocio y saber administrarnos”, concluyó Chávez Salgado.

En Las Quecas de Cuerna no tienen un platillo específico que puedan decir es el preferido de sus consumidores, pero si cuentan con una amplia variedad de guisados desde los básicos como champiñones, rajas, papa, tinga de res, pollo a la mexicana hasta huitlacoche, chicharrón en salsa, y con queso que no solo se sirven en quesadilla también en gorditas y huaraches.