[VIDEO] Impulsa la ilusión de ser madre a Moda Bush

En medio de las cosas malas que ha causado el Covid-19, la propietaria de Moda Bush, un local dedicado a la venta de ropa y accesorios para mujer y manicure, ha afrontado la pandemia con una ilusión: la de convertirse en madre. Para Mitzi del Ángel, una joven de 28 años que se convirtió en emprendedora hace dos, la noticia del virus y la de su embarazo llegaron casi al mismo tiempo. Gracias a Whatsapp continuó ofreciendo sus productos.

“Tengo cinco meses de embarazo: prácticamente cuando cerraron los negocios y dijeron que los alumnos ya no iban a regresar al próximo lunes a la escuela (algo que ocurrió en marzo), fue cuando me enteré que estaba embarazada”, recuerda Mitzi.

El cierre obligado de los establecimientos supuso para la joven y su esposo la oportunidad de vivir los primeros meses de espera sin riesgos de contagio para la futura madre.

“En años pasados es una época de muchas clientes, porque es la temporada de clausuras y graduaciones, pero esta vez no fue así. Aun así, pude llevar más tranquila mi embarazo, sin problemas”, relata.

Pero no todo fue alentador en los últimos meses. Pasado cierto tiempo, la imposibilidad de reabrir el local fue inyectando angustia a la espera, mientras que las cifras de contagios en Morelos iban a aumentando y las muertes, lamentablemente, también.

“Pero hay que comer y generar. Además, los gastos siguen: la renta nunca me la bajaron, el pago de la luz seguía...”.

Durante tres meses, Mitzi sólo esperaba el momento en que las autoridades permitieran a los comerciantes reabrir sus locales para volver a trabajar. El momento, finalmente, llegó en julio. Desde entonces, la joven se ha concentrado en hacer que sus clientes vuelvan a través de un servicio que hoy es controlado por medio de citas y con el apoyo de un nuevo empleado mientras sobrelleva sus últimos cuatro meses de embarazo.

Whatsapp, respuesta a la pandemia

Lanzada en 2009, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp (actualmente propiedad de Facebook) pocas veces ha sido de gran ayuda como lo fue para Moda Bush durante el tiempo que el local estuvo cerrado: fue a través de esta aplicación, y más específicamente a través de la actualización de estados, que permite colgar fotografías y textos de manera temporal, que Mitzi pudo seguir ofreciendo los artículos de su negocio. No ocurrió así con los servicios que ofrece, para los cuales era indispensable tener contacto con sus clientes, algo que prefirió abstenerse de llevar a cabo tanto por su salud como por la de su hija.

“Fue nada más ventas por WhatsApp, ahí subía todo lo que fuera de la boutique y con eso sobrevivió el local, con ventas de pura boutique, nada de uñas”, explica.

Incluso a la fecha, Mitzi sigue ofreciendo productos a través de este servicio de mensajería, pero ahora también lo utiliza para agendar las citas de los manicures y pedicures de sus clientas.

La historia

Todo negocio, pequeño o grande, esconde una historia. Para Mitzi, el suyo vino a dar respuesta a su deseo de dedicarse a algo que siempre le ha gustado: la ropa, los accesorios y, desde luego, pintar uñas, al que, en primera instancia, parecería no encajar con la carrera que estudió y a la que se dedicó durante cuatro años: ingeniería en agronomía.

“Yo soy ingeniero agrónomo, y antes de abrir este proyecto me dedicaba a mi carrera. El proyecto surgió porque quería emprender algo, quería algo propio, ya no estar trabajando para alguien, no tener un jefe ni estar sujeta a las horas de jornada que todos tenemos. Así que decidí darle un giro total”, relata.

Muchas mujeres disfrutan pintarse las uñas. O disfrutan ir a un lugar donde alguien más lo haga por ellas. Mitzi, que hasta entonces sólo tenía experiencia consigo misma, se avocó a buscar la enseñanza de profesionales de los que no sólo pudiera aprender la técnica (algo que fácilmente podría haber encontrado en tutoriales de YouTube), sino aprenderla bien.

Una vez que abrió las puertas de su local, el cuatro de mayo de 2018, el de boca en boca fue haciendo su trabajo: primero fueron las adolescentes que se sentían atraídas por el espacio, acondicionado con la ayuda de su esposo, y luego las madres de las jóvenes. Finalmente, las amigas de las madres de las jóvenes.

Actualmente, son ellas, las mujeres mayores de 30 años de edad, las principales clientes de su negocio.

Las claves del cuidado y embellecimiento de uñas

Al cuidarse y embellecer las uñas es necesario conocer algunos nombres clave. Desde luego, las mujeres saben más de este tema que los hombres, pero a la hora de tener una mejor comprensión entre las parejas puede ser útil contar con ciertos conocimientos sobre el tema.

Pedicure: También llamado pedicura, consiste en el tratamiento de las afecciones cuténas córneas de los pies. Quienes hacen pedicure son personas que buscan mejorar el aspecto físico de los pies y las uñas.

Manicure: Se trata de un tratamiento de belleza cosmético para las uñas y las manos, el cual se puede realizar tanto en la casa como en un salón de belleza. En este proceso no sólo se cortan o liman los bordes de las uñas, sino que también se realizan masajes en las manos y se aplica esmalte en las uñas.

Pedicure ruso: Este tratamiento va más allá de la pedicura clásica. Se trata de un tratamiento completo en el que se realiza una limpieza exhaustiva de la superficie de las uñas, la cutícula y la piel que la rodea, dejando los bordes perfectamente recortados. Es un procedimiento que busca garantizar resultados que duren más de tres semanas y que, por lo tanto, requiere de tiempo.

Manicure ruso: Similar al pedicure ruso, el manicure ruso busca ejercer un tratamiento exhaustivo en las uñas de las manos, limpiando la superficie, la cutícula y la piel que rodea las uñas, y dejando sus bordes bien recortados.

Gelish: Es un esmalte en gel que, al aplicarse sobre las uñas, dura cerca de tres semanas siempre que no se realicen actividades agresivas. De no ser así, el esmalte tendrá una duración más corta.

Los orígenes del esmalte de uñas

Las uñas, una parte pequeñísima del cuerpo que, en realidad, está constituida por células muertas. Además de ser un recurso emocional en el rascado y el cosquilleo, y de su utilidad al tocar los instrumentos musicales de cuerda, también se han convertido en un elemento cosmético tanto para mujeres como para hombres. Pero, ¿cuándo fue que los humanos comenzaron a pintarse las uñas?

De acuerdo con el blog Wired Stories, el esmalte de uñas se remontan a la antigua China, cuando los chinos usaron pintura en las uñas para distinguir unas clases de otras, usando gelatina, clara de huevo, cera de abejas y goma arábiga. En el pasado, sólo las clases altas tenían el privilegio de usar esmalte de uñas, usando colores rojos y metálicos. Si las clases bajas intentaban hacerlo, eran castigadas con la pena de muerte.

Más allá de los orígenes rudimentarios del pintado de uñas, que también tuvieron cambios en las antiguas Grecia y Roma, el esmalte moderno fue inventado en 1924 como laca de uñas con color. Años atrás, el color de uñas moderno surgió a base de una idea que perfeccionaba la pintura para coches: en 1917, la empresa Cutex, tomando esta idea, creó esmaltes para uñas de colores brillantes. Finalmente, el esmalte sintético llegó al mundo a partir de la siguiente década, en París.