[VIDEO] Esto es lo que debes hacer cuando el divorcio llega

Uno de los mayores motivos de separación en las parejas es la infidelidad

El divorcio representa el fin de un ciclo en la vida de las parejas; sea cual sea el motivo, debe de ser atendido por especialistas para poder superar el duelo.

Una separación no es sinónimo de fracaso; muchas son necesarias para sanar la vida de los involucrados y posteriormente llevar una relación de respeto.

De acuerdo con Pablo Guerrero Sánchez, doctor en estudios organizacionales, docente e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cada divorcio representa una historia totalmente diferente y tiene aristas que los hacen casos únicos; sin embargo, lo que todos los divorcios comparten es la necesidad de atenderlos psicológicamente antes, durante y después del proceso, ya sea para poder rescatar la relación o, en el escenario más complicado, entender el porqué de la separación, superar el duelo y poder sanar la depresión que, en la mayoría de los casos, sufren los involucrados.

Cualquier proceso de divorcio es desgastante anímicamente, emocionalmente e incluso económico, afirma el especialista; por ello, es importante trabajar el duelo que significa la pérdida, así como aprender a aceptar lo que ya pasó, entender las cosas y trabajar en el perdón.

Guerrero Sánchez refiere que cuando existen hijos de por medio en una separación el proceso se vuelve aún más complicado, por lo que lo más recomendable es evitar utilizar a los hijos “como una moneda de cambio”, aunque, en la práctica, los h ijos son quienes más sufren las separaciones, ya que en muchas ocasiones una de las dos partes busca dañar la imagen de la otra persona.

La base para sobrellevar un buen divorcio, de acuerdo con el especialista, es un proceso terapéutico y de sanación para entender lo que al sujeto le duele y por qué; con ello se logrará entender por qué pasó lo que pasó y entenderse a sí mismo. Estos aspectos son claves para que en determinado tiempo se puedan dar cuenta de lo conflictos que existieron en el matrimonio, evitar la dependencia y trabajar en la autoestima para evitar en la medida de lo posible la depresión.

De acuerdo con su experiencia uno de los mayores motivos de separación en las parejas es la infidelidad, además de la violencia, depresión y baja autoestima.

En este sentido señaló que la mayoría de las personas que van a terapia, ya sea en pareja o de manera individual, es por problemas de depresión muy avanzados, siendo desde que se detectan problemas en la relación cuando se debe buscar ayuda profesional.

Las cosas por sí solas no se arreglan, el ejemplo que yo siempre les pongo a mis pacientes es que cuando notamos un anomalía en la lavadora lo arreglamos de inmediato no dejamos hasta que la lavadora no sirve para tratar de arreglarla, pues quizá cuando ese momento llegue ,el objeto ya no tenga remedio.