[VIDEO] El buen trato atrae a más clientes

El buen trato que ofrezcas a tus clientes, como premiar su lealtad, son factores que a largo plazo te permitirán crecer

El buen trato hacia los clientes es uno de los dos pilares en los que se sostiene un negocio exitoso, pero éste no surge de la noche a la mañana. Hay expertos que te pueden armar una estrategia de marketing, y aquí encontrarás sus consejos.

Si tu negocio ya está en el mercado y tienes una relación comercial con el cliente, directa o indirecta, tienes que saber que el buen trato que ofrezcas hacia ellos, como premiar su lealtad, son factores que a largo plazo te permitirán crecer, ya que esa buena relación que construyas con tus clientes equivale al 50 por ciento de las razones por las que las empresas sobreviven o mueren.

Xóchitl Jiménez Núñez, coordinadora de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, nos señala que para generar esa relación comercial con el cliente como primer paso debes conocer en dónde vive, qué escucha, a qué hora compra, qué le gusta.

Debes conquistar a tu cliente. Una vez que lo conoces debes diseñar toda una estrategia de marketing que va desde redactar un mensaje, cómo vas a comunicarlo y en dónde lo vas a publicar si en medios impresos o digitales.

La relación entre el emprendedor o empresario con el cliente es indispensable para el negocio, ya que si no se logra conquistar al consumidor eso se verá reflejado en las ventas.

El mensaje, que será dirigido al cliente potencial, debe viajar en el sentido de generar la sensación de "bienestar", y no únicamente en el hecho de venderle tal o cual producto o servicio, puesto que esto debe ser para que el cliente se sienta bien y feliz.

No es venderle al cliente un lápiz, un refresco, sino un conjunto de beneficios, eso es diseñar una estrategia. Si yo vendo en lugar de maquillaje el cuidado de la belleza; si te estoy vendiendo un producto mi estrategia es hacer que te sientas feliz, si te vendo una alarma es venderte seguridad.

Los pequeños detalles con los clientes frecuentes

Los clientes que son leales a la empresa deben ser premiados haciéndolos sentir distintos entre el resto. El envío de tarjetas virtuales el día del cumpleaños es una estrategia que consigue crear ese trato más estrecho.

Son pequeños detalles que fortalecen la relación entre el cliente y el empresario, por ejemplo le envío un mensaje en su cumpleaños, lo que generará que mi consumidor piense que a la empresa nos importa porque sabemos que día nació.

En el caso de los restaurantes, estos pueden ofrecer un postre gratis por su cumpleaños, ya que previamente el establecimiento lo tiene registrado. Incluso alguna otra promoción que el espacio pueda otorgar conllevará a que ese cliente vuelva en lugar de elegir otro negocio en donde no sienta que le dan la misma importancia.

Los clientes siempre estarán en el lugar en el que los traten mejor. En el emprendimiento existen dos cosas bien importantes, dos aspectos que les llamo, bases muy fuertes o pilares del negocio: La primera es el marketing del buen trato, y la otra las finanzas.

Crear comunidad

La empresa que crea comunidad permanecerá en el mercado gracias a ese público que adquiere sus productos con frecuencia, por tal motivo la empresa debe diferenciar entre aquellos consumidores leales y los que van de manera esporádica.

Avisar a los clientes cuando tengo productos nuevos, que sean los primeros que tendrán descuentos adicionales; ventas nocturnas con precios especiales para clientes frecuentes son estrategias que hacen sentir al cliente que los tratas diferente. La lealtad debe ser premiada a través de un trato mejor, de tal manera que estas construyendo una comunidad.

Actualmente existen empresas que proporcionan cursos con enfoque de servicio, si es que la parte de las relaciones te resultan difíciles a la hora de atender a un consumidor.

El cliente siempre tiene la razón

En este punto, el personal que está en atención directa con el cliente debe tener una capacitación o entrenamiento previo, esto lo hará desarrollar la capacidad de identificar cuándo un consumidor llega de mal humor, si tiene prisa o cualquier otro comportamiento.

Saber identificar cuándo un cliente tuvo un mal día. La capacitación permitirá bloquear esa mala energía, enfocándose a tratar bien al cliente, bajarle el estrés. Otro tipo de clientes son los que llegan con prisa, y la forma de abordarlos puede hacer que reflexionen y digan si tengo prisa, pero lo que me estás ofreciendo vale la pena verlo, o si en verdad lleva prisa no lo atosigo más y concluyo la transacción diciéndole: ‘cuando usted tenga más tiempo vamos tener esto’… .

Aquellos clientes que llegan al mostrador y agreden al personal hay que dejarlos ir.

Si esos clientes no contribuyen a las ventas del negocio no debemos invertir tiempo en ellos. A los que realmente valoran el conjunto de beneficios sí debemos premiarlos, a los que no por supuesto que no.

Motivar al equipo de trabajo

Varias empresas han optado por iniciar su día laboral con pláticas motivacionales hacia los trabajadores, que comenzarán de buen humor y positivos hacia los clientes.

Incluso los fraccionamientos en el área de seguridad, inician su día con una reunión de todos juntos; les dan la parte técnica o de 'coaching' en donde los motivan y enfocan respecto a que el sueldo tiene beneficios si obtienes comisiones por tus ventas, y salen a trabajar listos para enfrentar el reto de clientes difíciles y las ventas que tienen que lograr.

En este caso puedes optar por un despacho especializado en el tema o recurrir al Instituto de Capacitación para el Trabajo de Morelos (Icatmor), en el cual puedes encontrar el servicio pagando solo una "cuota de recuperación.

Otra opción es acudir con las diferentes cámaras empresariales que existen en el estado "con ellas estamos trabajando a través de apoyos, sean afiliados o no, se les brinda el servicio y reciben capacitación".