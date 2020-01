[VIDEO] Dispuesto Morelos a aceptar acuerdo en tema del Insabi

VIDEO || Morelos aceptará convenio con el Insabi: Hugo Eric Flores

Aún no hay nada definido en el tema del Insabi, hasta tener una respuesta de salud federal a las observaciones que se hicieron desde Morelos, tampoco que el asunto de las “compras consolidadas” vaya a ser un obstáculo para que la entidad acepte el convenio con la federación, aseguró el delegado de los programas sociales, Hugo Éric Flores. Confío que no todo está dicho y hay dispocisión por parte del gobierno estatal según lo platicado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Si bien el representante del gobierno federal en la entidad, comentó que están a la espera de la decisión que se tome en el ejecutivo, donde ya hay algunas propuestas que se han hecho a la federación y están a espera de la respuesta de las autoridades en materia de salud federal a las observaciones que hizo el gobierno del estado de Morelos.

Particularmente en el apartado de las compras consolidadas que es quizás la parte medular del Insabi, pidió no adelantar nada toda vez que aun habrá que escuchar la respuesta de la autoridad en salud federal, y así determinar hasta qué nivel podrá el estado de Morelos o no incorporarse en las compras consolidadas, “estamos esperando la respuesta, pero al final hay montos establecidos y las compras se tienen que hacer y solamente se esta buscando nuevos mecanismos de colaboración entre el estado y la federación, y de acuerdo a lo que a mí me han comentado la intención es buscar que no haya desabasto en el estado”.

Algo que ocurrió el año pasado y por eso hoy es lo que se busca evitar que las medicinas no falten; mencionó que si bien el tema de las compras ha generado una enorme polémica no solo en entidades como Morelos sino con otros más, pero es importante que mediante esta negociación no vuelvan a faltar las medicinas para los morelenses.

Te interesa:



Por eso aunque hay un periodo de esperar para conocer la opinión de salud federal, “y es cierto el asunto de la compras consolidadas es importante pero no veo que Morelos haya deseo de no incorporarse, habrá que afinar ese detalle y esperar la respuesta del gobierno federal con respecto a esto, finalmente no hay muchos temas (polémicos) parecen ser dos o tres y este es el más importante y hay que esperar una respuesta de salud”.

Si bien hay todavía desacuerdo de varias entidades en este apartado del Insabi, no es que haya una amenaza o advertencia a los gobernadores de los estados para quién no entre en las reglas del juego del gobierno federal deberá hacerse cargo solo del tema; Hugo Éric Flores planteó que así como con otras entidades el gobierno federal tiene una relación amigable con Morelos, y es evidente que se esta trabajando en afinar mecanismos de colaboración “y hasta allí le dejaríamos no hay tal amenaza en este caso”.

Cuestionado sobre la imparable ola de violencia en la entidad con asesinatos violentos, el representante del gobierno federal, aseguró que como parte de la mesa de seguridad todos los días trabajan “justo vengo de la mesa y estamos muy ocupados en resolver cosas estamos proponiendo nuevos esquemas de participación con los presidentes municipales que se van a dar a conocer pronto, pero es una lucha diaria, nadie puede bajar los brazos y esa es la instrucción el presidente de la república y del gobernador”.