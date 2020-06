[Video] Denuncian alzas en costo del servicio de agua en la Barona

Habitantes de la colonia Antonio Barona prácticamente tomaron las oficinas del SAPAC en ese lugar; recriminaron los cortes de agua y el aumento descarado en la tarifa que llega a sus domicilios; ciudadanos señalaron que incluso meses atrás el costo por el servicio era de 200 pesos sin embargo a este mes hay recibos de hasta 12 mil pesos. Por varias horas bloquearon el acceso principal a esa colonia.

Desde muy temprano el grupo de personas se presentaron en las oficinas del organismo que se ubican en esa colonia, y demandaron a los funcionarios que estaban en ese lugar atención inmediata, debido a los cortes del servicio que comenzaron a presentarse desde hace un mes.

Un funcionario del organismo, que salió a escuchar las quejas de la gente, aclaró que no existe la orden de dejar sin servicio a nadie, “yo tengo las órdenes de no cortar el agua, no puede ser eso”, exclamó.

Si no ha llegado el agua a los domicilios, les dijo, es porque a veces no existe suficiente líquido para distribuir en el pozo, “entiendan no ha llovido como otros años, los niveles de los pocos están al mínimo, entonces como quieres que les manden el agua si los niveles del pozo están muy por debajo”.

Molestos los ciudadanos reclamaron que sería mejor establecer una cuota mínima para pagar por el servicio, porque además son recurrentes los cobros excesivos, como el caso de la señora Carmen.