[VIDEO] Denuncian 2 casos de acoso sexual y laboral en Cobaem

VIDEO || Se manifiestan trabajadores de educación media superior

Por algunas horas integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Media Superior (SITEMSAD), pertenecientes al Colegio de Bachilleres (Cobaem), cerraron la Avenida Leandro Valle para exigir que el titular del organismo transparente la asignación de horas de inglés y matemáticas en algunos planteles, así como también atienda las denuncias por acoso sexual y laboral contra trabajadoras.

El vocero del Sindicato Jehú Tinoco Hernández, puntualizó que son 2 casos en los que trabajadoras denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ser víctimas de acoso sexual, laboral y represión administrativa por parte de directivos de planteles.

"La queja ya se interpuso ante la CNDH y es por eso que también estamos aquí no vamos a permitir que se les trate de esta manera a las compañeras".

Entre consignas los trabajadores portaban cartulinas denunciando "discriminación" por parte del Director General Víctor Nájera Medina.

Te puede interesar:



Específicamente en los planteles de Amacuzac y Xochitepec, las horas de matemáticas e inglés se han designado de manera discrecional en al menos 5 casos, refirió el líder sindical, además de otros tres más que están siendo investigados por ellos mismos.

"Estas acciones comenzaron a correr desde enero de 2020 antes de que iniciara el semestre; la asignación de las horas de manera irregular y rompe con el Marco Curricular que especifica que las horas se deben asignar una por día y están asignándose hasta 3 horas por día".

Acusó a Nájera Medina de "hacer trato en lo oscuro y no estamos dispuestos a prestarnos a chantajes".

Con un "No que no, si que sí ya volvimos a salir", "No a la corrupción, sí a la educación", los maestros se manifestaban mientras el bloqueo siguió causando inconformidad a los automovilistas y a los operadores del servicio de transporte público.

Tinoco Hernández, anticipó que de no obtener una respuesta estarán reforzando las movilizaciones en todo el estado.