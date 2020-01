[Video] Con plantón, pedirán la renuncia de Cuauhtémoc Blanco

VIDEO || Anuncian plantón permanente; exigen justicia para Gustavo Salgado

Ocurrencias, las expresiones de los responsables de la seguridad pública en Morelos cuando invitan a la sociedad a evitar transitar por determinado tramo carretero para no ser víctimas de secuestro, acusaron integrantes de la Asociación Cívica "Gustavo Salgado Delgado", durante un acto de protesta en un reducido espacio de la Plaza de Armas.

Entre la pista de hielo y la villa navideña que aún se encuentran instaladas en el lugar, un grupo de personas integrantes de la organización se manifestaron con cartulinas en las que exigían un "basta" a la inseguridad.

"No más muertes", "No más feminicidios", "No más desaparición de hombres y mujeres", son los mensajes que se podían leer en las cartulinas sujetadas por los manifestantes, quienes debido al reducido espacio se compactaban en la medida de lo posible.

Gabriel Rivas Ríos, vocero de la organización, convocó a los medios de información para anunciar que el próximo 4 de febrero, en punto de las 10:00 horas, marcharán del Calvario al zócalo de la ciudad para después instalarse en un plantón permanente a las afueras de Palacio de Gobierno.

"Saldremos del Calvario y nos instalaremos en plantón permanente hasta que el gobernador renuncie; no importan quien llegue quizá un interino pero puede que tenga mayor capacidad", señaló.

Buscan que la se sumen más agrupaciones civiles, sin embargo, con la suma o no de ellas, estarán realizando las acciones acompañadas por otras, como movilizaciones al Congreso del estado y "otras partes".

Las acciones se realizarán en el marco del quinto aniversario del asesinato del activista Gustavo Salgado Delgado, de quien hasta el día de hoy la Fiscalía no ha dado con "los responsables intelectuales".

Cada año realizamos una marcha y luego un acto cívico -político aquí en Plaza de Armas, este año será un evento más político y nos instalaremos en plantón.

