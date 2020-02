[VIDEO] Cae en 40% presupuesto para programas sociales

La afectación a los programas sociales será poco presumió el secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá Pineda, y es que para este año únicamente tendrán 30 millones de pesos de 50 que tenía la secretaría el año pasado, para tapar ese "hoyo" deberán acudir a la Federación y buscar subsanar ese faltante en este 2020.

De esta manera el funcionario estatal, destacó que a pesar de todo este faltante tratarán de empujar los mismos programas "a lo mejor va a bajar un poco la cantidad de apoyos que vamos a dar porque nos mando el congreso 30 millones de pesos teníamos 55 el año pasado y bajamos a 30".

Sin embargo la estrategia es acudir a las oficinas federales como por ejemplo con el FISE y FAIS, para lograr obtener otra cantidad que hacen un total de 144 millones de pesos y de esa manera unidos el tema estatal y federal se podrá hacer frente a otros como programas de impulso comunitario conocido como "empresas de la mujer" va a seguir aunque probablemente la cantidad disminuirá pero no se verá interrumpido y como esta año tenemos 30 millones, solo vamos a bajar a 20 y estaremos cumpliendo el apoyo a migrantes y a los adultos mayores así como a la gente con discapacidad todos bajaran en la cantidad de apoyos pero estarán prácticamente los programas cumpliendo su función en el estado".

Gilberto Alcalá, destacó que este 2020 lo importante para la Secretaria de Desarrollo Social es lo que venga de la federación, dentro de los programas ya mencionados, lo que incluye temas como piso firmes, fuerzas adicionales y cisterna, entre otros.

Aceptó que a pesar de todo el hecho de disminuir de 55 a 30 millones de pesos afecta de manera puntual y en general lo que se tenía pensado para lograr alcanzar este año, sin embargo dijo entender las necesidades que hay en el estado "pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, así como lo hicimos en el 2019 buscar gente y para eso hay organizaciones civiles, y personas que han apoyado en otras cosas y hemos desarrollado diferentes programas desde la secretaría de desarrollo social".

El funcionario no quiso decir que por temas políticos en el recorte la dependencia más afectada hay sido la suya; lo importante resaltó es que se pondrán a trabajar de inmediato porque el problema primero era que no había presupuesto, hoy una vez que se conocen las cantidades comenzarán a planear la entrega y no dejarlo hasta el mes de diciembre como ocurrió en el 2019.

El secretario Alcalá Pineda aceptó que ya esperaba una disminución en el presupuesto y aunque no desaparecerá los programas, ahora toca ver como no afectar a los beneficiarios.