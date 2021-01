[Video] "Cachitos" de esperanza para la familia García

Desde hace más de 33 años en el corazón de Cuernavaca se cuenta con dos agencias de la Lotería nacional a cargo de la familia de Luis Ramón García Martínez, que pese a la adversidad, como es la pandemia de Covid-19, han logrado subsistir, buscando sus propios mecanismos para que el Gordo llegue a las casas morelenses.

Luis Ramón García Martínez cuenta que desde hace 33 años un familiar decidió ser distribuidor de la lotería, particularmente tomando las riendas de el local ubicado sobre calle Matamoros, que por sí mismo lleva más de 90 años dedicándose a esta histórica labor, y es que el expendedor mantiene contacto permanente con la ciudadanía, al animarse cualquiera a jugar de vez en cuando lotería comprando al menos un “cachito”.

Al paso de los años y más en los últimos seis, la compra de un billete de lotería ha disminuido considerablemente, García Martínez lo atribuye a la situación económica en el estado, “tenemos los mismos clientes pero no compran igual, sí asisten, siguen viniendo pero no hacen las mismas compras que antes”; ésta situación se añade a la contingencia sanitaria de covid-19, que hoy mantiene al negocio solo entre un 33 a 35 por ciento de ventas.

Tanto la agencia ubicada en calle Matamoros como la asentada en calle No Reelección (con seis años de existencia) tuvieron que bajar sus cortinas los primeros cuatro meses de alerta máxima en Morelos, al no ser considerados una actividad esencial, aunque eso sí los pagos se mantuvieron, pago de salarios, seguros, servicios, y hasta la renta.

“Del año pasado a la fecha la pandemia nos ha dejado puras pérdidas, en esos cuatro meses nos mantuvimos con nulas ventas y desde que abrimos subió un poco pero a lo que estábamos acostumbrados todavía no, nos encontramos entre un 33 a 35 por ciento de ventas”.

La agencia maneja un porcentaje entre lo que les entregan y lo que venden, en comparación con las ventas al día de hoy y las devoluciones se encuentran en un 35 por ciento de la venta que lograban antes de la pandemia.

Durante estos cuatro meses, refirió Luis Ramón, tuvieron que “jalar la cobija de sus propios recursos” de todos lados, puesto que si bien la renta no se pagó al cien por ciento, los servicios básicos como luz, agua y teléfono sí; además de los salarios, seguros e impuestos; la agencia de la lotería nacional intentó acceder a un apoyo económico por parte de las autoridades estatales, mismo que fue gestionado para rescatar a los negocios del estado frente a la emergencia sanitaria, pero al no contar con el giro ídoneo u objetivo para el préstamo, no fueron seleccionados.

“Metimos los documentos pero jamás tuvimos respuesta, lo pensábamos utilizar para solventar gastos porque hemos tenido gastos atrasados desde principios de año, salimos en números rojos; por lo menos que nos ayudara para un mes de renta porque nosotros abrimos hasta el 23 de julio, siete días después tuvimos que pagar renta, marzo, abril, mayo, junio y julio todavía sin ventas, hasta la fecha todavía hay gente que nos dice pensaban estaba cerrado”.

En el centro histórico de Cuernavaca se cuenta con alrededor de 17 puntos de ventas de la lotería nacional, ¿Cómo funciona el negocio? La institución les entrega un monto, ya sean billetes de lotería, de los cuales lo que venden se les queda un 10 por ciento, como parte de la comisión.

“Por cómo esta la situación considero que ya no es un negocio viable, yo creo que aparte de la lotería habrá mucho negocios que no son viables ya ahorita, no están dejando ganancia como tal; anteriormente eramos más de 10 empleados en los dos negocios, hoy nada más somos cuatro, dos y dos, nos hemos repartido el trabajo de otras personas con tal de no cerrar porque para el sueldo y los pagos no genera tanto”.

La lotería mexicana tiene actualmente sorteos regulares martes, viernes y domingo, además, organiza sorteos electrónicos y tres sorteos “magnos”, que son el 10 de mayo, el 15 de septiembre y el sorteo del 31 de diciembre, pero el mayor sorteo es el de Navidad, mejor conocido como “El Gordo”, estás fechas, por ende, son las temporadas buenas de las agencias en Cuernavaca; sin embargo, Luis Ramón García Martínez, refirió que este 2020 alcanzaron apenas un 22 por ciento de ventas, en comparación con el 85 por ciento de ventas generales que se lograban anteriormente en el estado.

La rifa del avión presidencial mexicano, el año pasado, en lugar de beneficiarlos, igual les perjudicó, “en mayo de este año no tuvimos ventas, en septiembre fue lo del avión presidencial y en diciembre entendimos que la gente no tenía casi dinero, no fueron las ventas esperadas”.

Uno de los hecho más tristes e inesperados para las agencias de la lotería fue la pérdida de clientes pero no solo por falta de recursos sino también al ser víctimas fatales del covid-19, la gran mayoría de sus clientes son personas adultos mayores, quienes en estos cinco meses que volvieron a retomar actividades dejaron de asistir.

“Hay clientes que dijeron “yo ya no voy a comprar” porque no tienen la misma solvencia económica pero la mayoría todavía sigue comprando, no como antes, pero la mayoría regreso, algunos clientes fallecieron y hoy ya no son los mismos”.

Muchos de sus clientes consideran una rutina el comprar un “cachito”, “hay clientes que nos dicen “si yo me quedo en mi casa siento que me acabo”. Vienen, compran aquí diario, se están un rato, cuando podíamos poner la banca se quedaban más tiempo y platicaban entre ellos, ya es algo rutinario para ellos”.

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es una institución que en México ha sobrevivido a guerras, dominios e invasiones, revoluciones, crisis y hasta desprestigio, en esta misma línea las agencias, como la que encabeza Luis Ramón García Martínez y su familia han subsistido ante todo, aunque no descarta la pandemia logré derrotarlos, en especial si se regresa al confinamiento obligatorio y al cierre de los negocios; en esta ocasión y pese a permanecer Morelos en color rojo del semáforo epidemiológico se mantienen abiertos con todas las medidas de seguridad sanitaria, nadie puede entrar sin cubrebocas y no pueden estar más de tres personas dentro de los locales.

“Decidimos abrir porque si no son mucho los gastos y como nosotros somos comisionista, ganamos por lo que vendemos y si no vendemos no tenemos ingresos”.

Las agencias de la lotería nacional en calle Matamoros y No Reelección en Cuernavaca se encuentran abiertos en un horario de 10 a 17 horas de lunes a sábado.