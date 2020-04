[VIDEO] Así lucen las plazas comerciales de Cuernavaca ante coronavirus

VIDEO || Averanda no considera cerrar pese a contingencia

Importantes plazas comerciales de Cuernavaca, como "Galerías", "Averanda" y "Forum", desde hace más de una semana lucen desoladas y cada día más y más de sus locales comerciales cierran sus puertas ante la falta de clientes, en medio de la incertidumbre y preocupación de los pocos empleados que aún laboran ahí, de que en cualquier momento se ordene el cierre total de estos complejos comerciales.

En un recorrido realizado por estas plazas se pudo observar un panorama desolador en medio de la preocupación de los pocos empleados que se encontraban realizando sus actividades, quienes al ser cuestionados por el reportero unos estimaban que el 80 por ciento y otros que el 70 por ciento de los locales comerciales y negocios, ya se encontraban cerrados.

Explicaron que por información y comentarios de algunos de sus compañeros de los negocios cerrados, sabían que a algunos de ellos los mandaron a descansar indicándoles que "esos días en que no se iba a trabajar serían a cuenta de sus vacaciones", otros más dijeron que únicamente les avisaron de un día para otro que el negocio se iba a cerrar y ya no iban a tener trabajo, hasta que se volviera a reabrir.

En este momento indicaron los entrevistados, "no sabemos si van a hacer lo mismo con la plaza, porque nuestros jefes aseguran que no, que se mantendrán abiertas todos los días, pero reconocen que si las autoridades sanitarias lo ordenan, se tendrá que cerrar, y no sabemos por cuantos días y tampoco que va a pasar con nuestros salarios".

Al acudir a buscar a los administradores de una de las plazas, la única secretaría que había en las oficinas, informo que la administradora no se encontraba, que llegaba hasta más tarde, pero aseguro que no tenían indicaciones, de que la plaza se fuera a cerrar y aseguró que seguirían abiertos.

En otra de las plazas el administrador, muy amable, explicó que no podía dar ni entrevistas ni información que todo se tenía que hacer por medio del corporativo, al cual en todo momento se estaba reportando la situación que prevalecía en la plaza, en la que cada vez hay menos locales abiertos al público.

Pero en todos los casos, trabajadores, administradores y empresarios coincidieron en la incertidumbre que hay desde hace días ante la magnitud de las contingencias sanitaria y económica, pero sobre todo en que esta pronto pase y pueda superarse de la mejor manera para que todo vuelva a la normalidad, sin que se registren graves consecuencias para nadie.

Te puede interesar: