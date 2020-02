[VIDEO] Acusan burlas y parcialidad del TECA

VIDEO || Jubilados del INEIEM tocan puertas para obtener incremento

Un grupo de jubilados del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) suben a la oficina del Secretario de Educación, luego bajan a la oficina de la Jefatura de la Gubernatura, sin importar las escaleras y el cansancio de la edad siguen tocando puertas en la sede del Poder Ejecutivo para que les resuelvan la solicitud sobre el incremento en su pensión para este 2020.

Juan Antonio Goula López, el vocero del grupo al bajar las escaleras compartió que platicaron primero con el Secretario de Educación Luis Arturo Cornejo, y le solicitaron su intervención para tener un incremento justo a la pensión, el cual debe estar al nivel del incremento al Salario Mínimo que es del 20 por ciento para este año.

"El Secretario quiere información para darnos un fecha de negociación, el incremento será el que podamos negociar con las autoridades y sino bueno el juicio que comenzamos desde hace varios años continúa, ya vamos con la quinta negativa de audiencia".

El juicio que llevan ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), acusan que ha sido dilatorio e imparcial pues han pospuesto las audiencias en 5 ocasiones bajo argumentos risibles, comparte.

"Es una chicanada lo que nos hacen, nos dicen es que no notificamos o a gobierno, o al Instituto o a nosotros, justifican que no lo hacen porque no tiene automóvil o porque estan muy ocupados, claramente son pretextos dilatorios".

Uno de los afectados acusó que es una burla por parte de los funcionarios del TECA "han interpuesto argumentos y eso nos ha demorado, son argucias legales; la Ley es muy clara y lo nuestro esta apoyado con documentos oficiales, tenemos pruebas plenas".

Previo a entrar al área del Jefe de la Oficina de la Gubernatura, advirtió que no haber un incremento justo y una solución a su demanda, interpondrán un amparo para continuar con la defensa legal de 16 ex trabajadores.

"Nuestra única fuente de ingresos es nuestra pensión, la Ley prevé que el incremento al salario sea equiparable al del Salario Mínimo, sino nos lo dan nos afecta porque seguimos quedando rezagados, nosotros tenemos gastos iguales que como si estuviéramos laborando".

Recordó que el año pasado el incremento al Salario Mínimo fue del 16.25 por ciento y a ellos solamente les incrementaron un 5por ciento anual.

"El incremento de este 2020 fue del 20 por ciento, pero no creo que nos lo den, hasta podría pensar que nos darán el mismo que fue del 5 por ciento, de forma indebida porque estan quebrantando la ley y nuestros derechos".