[VIDEO] A "mentadas" revienta el Consejo Electoral del Impepac

La disputa y división al interior del Instituto Morelenses de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sigue presente a pesar de estar trabajando de manera virtual. Esto quedo más claro en la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral donde la consejera presidenta del organismo electoral local se refirio a sus homólogos con palabras altisonantes.

A la hora con 35 minutos de sesión, el consejero electoral Enrique Pérez Rodríguez conminó a la consejera presidenta unirse a los trabajos que realizan los demás consejeros, toda vez que acusó hasta este momento había estado presente y podrían proceder a resolver ciertos asuntos, como el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio SCM-JDC403/2018 del Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación, para garantizar los derechos políticos de la población indígena.

En el orden del día se incluían tres puntos relacionados a la ejecución de mecanismos para determinar si las comunidades indígenas en el Estado pueden elegir a sus autoridades a través de sus sistemas normativos internos.

Durante la sesión intercambian acusaciones sobre malos manejos de recursos y acusan a la consejera presidenta de desvío de recursos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como del manejo de vacaciones de los miembros del colegiado.

Al llamado del consejero Pérez Rodríguez, la consejera presidenta Ana Isabel León Trueba contestó con un "chinga a tu madre", a lo cual la consejera, Isabel Guadarrama Bustamante, sostuvo al uso de la palabra, quedó evidencia de la falta de respeto que la titular del Impepac tiene ante sus compañeros; pidiendo copia certificada de la sesión para proceder.

Ana Isabe León Trueba, titular del Impepac

“Esta expresión que acabamos de escuchar todos los presentes en esta sesión, pero que además es pública, sobre, pero además lo voy a decir con el respeto de la audiencia, con el respeto que me merecen mis compañeros consejeros, con el respeto que me merece la ciudadanía de Morelos, una mentada de madre, en público, en directo, lo dijo la consejera presidenta que es la primera que tiene que respetar a sus compañeros consejeros, aunque no esté de acuerdo con las posturas de cada uno de nosotros. Qué lamentable y lo digo en este momento abiertamente y con todas sus palabras, qué lamentable tener una presidenta que se conduzca de esa manera”, exclamó.

León Trueba pidió disculpas y aseguró que no fue para el consejero sino “por algo de su casa”; lamentando los consejeros hayan transgiversado este asunto.

Dentro de este panorama, existen cinco procedimientos de remoción contra la consejera presidenta ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE), iniciando uno de los procedimientos el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

Algunos de ellos son: el expediente UT/SCG/PRCE/XGT/CG/34/2018 promovido por la consejera electoral, Xitlali Gómez Terán contra Ana Isabel León Trueba, por afectación y obstrucción al desempeño del cargo que como consejera funge la quejosa, así como omisión o descuido en la conducción del instituto.

El expediente UT/SCG/PRCE/EDS/JL/MOR/41/2018 presentado por Enrique Díaz Suastegui, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Impepac contra León Trueba por notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones y dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o labor.