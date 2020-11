Veterinaria Atila sigue en pie gracias a las promociones

A pesar de que los consultorios veterinarios no cerraron durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, al ser de primera necesidad, para el acuario y médica veterinaria "Atila" ubicada en Cuernavaca, estos meses fueron los más complicados, en especial al percibir una baja en sus consultas y ventas; hoy se han mantenido gracias a las promociones y servicio a domicilio que implementaron, mismas que lograron fueran del agrado del público.

En Morelos a partir de finales de marzo y hasta principios de julio, gran parte de los establecimientos se mantuvieron cerrados como medida de prevención ante la propagación del Covid-19, a excepción de algunos lugares considerados “esenciales”, como fueron las clínicas y consultorios veterinarios.

Pese a que gran parte de estos sitios han permanecido abiertos ante cualquier emergencia, la contingencia sanitaria ha ocasionado que los médicos veterinarios reciban pocas consultas durante su jornada laboral; para la doctora, Michelle Toscano Rivas, quien apenas hace seis meses puso en marcha su propio negocio, la pandemia se tradujo en recabar apenas el 40 por ciento de sus ventas.

Desde hace tiempo la joven médico veterinario zootecnista tenía la idea de poner su propia médica veterinaria, hace un poco más de seis meses previo a la emergencia sanitaria tuvo la oportunidad de concretar su meta e instalar su negocio en calle Apolo XI, una parte muy céntrica de la ciudad de Cuernavaca.

Llegar a un lugar nuevo y en especial ofrecer un servicio que tal vez la mayoría no conoce llega a ser muy complicado pero aunado además a un confinamiento obligatorio, es mucho más difícil, este fue el caso de Toscano Rivas que por casi tres meses y medio padeció la escases de clientes, en especial al señalar tal vez no consideraban tan necesario llevar a sus animales al veterinario, en caso de que fuera una emergencia.

En este sentido, señaló, lo que más buscaban eran las vacunas y desparasitación, para bañarlos preferían hacerlo en sus casas para evitar salir.

La médica veterinaria "Atila" ha implementado los protocolos de seguridad e higiene

oficiales tanto para sus clientes como para sus tres colaboradores que son monitoreados constantemente para asegurar su salud y la de sus usuarios, Michelle señaló a Juntos Crecemos que en el negocio es apoyada por su hermano, quien también está estudiando para ser veterinario; la presencia de personas en el local es mínima, todos acatan las medidas y tienen su propio espacio de trabajo, así como desinfectan los espacios y el material que utilizan, por lo cual aseguró no existe ningún peligro.

Para acceder a la veterinaria, debes pasar por tapetes desinfectantes y te aplican gel antibacterial, así como piden a sus clientes porten el cubrebocas para dejar y recoger a sus mascotas; éstas medidas, expresó, añadiendo la baja economía han complicado el estado de la clínica, aunque en ningún momento consideró cerrar el negocio.

Según datos de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (FedMVZ), en México hay aproximadamente 58 mil médicos veterinarios zootecnistas, un incremento del 48 por ciento si se compara con los 29 mil 900 registrados en el Censo Nacional de Población de 1990; el portal Ganadería.com puntializa que como médicos veterinarios responsables autorizados, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene registrados en su portal a tres mil 899 especialistas.

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Morelos se cuenta con 49 clínicas y farmacias veterinarias, a pesar de esto la doctora Michelle Toscano Rivas aseguró que no pudo acceder a un préstamo por parte del gobierno estatal, participo en la búsqueda de apoyos económicos a pequeños negocios, mismos que fueron impulsados ante la pandemia; sin embargo, no logró obtenerlo y tuvo que invertir de su propio dinero para mantenerse.

Un mecanismo que ha logrado posicionar frente a la adversidad a la médica veterinaria "Atila" son las promociones en sus servicios, desde baño hasta vacunas y desparasitación, hoy esto ha generado que las ventas en los últimos meses, al pasar además Morelos a color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, llegarán a establecerse en un 60 por ciento, “la situación económica todavía no se recupera, esta un poco bajo pero la gente empieza a salir más, empieza a pedir más estética, baños, pero aún esta bajo, se encuentra en un 60 por ciento”.

Además de ello, la médica veterinaria "Atila" ofrece servicio a domicilio, recogen a los animales de compañía, los llevan a la médica y regresan a sus hogares, lo que ha sido considerado como un plus entre su competencia y que ha posicionado un poco más; quienes lo utilizan principalmente, explicó Toscano Rivas, son las personas de la tercera edad, quienes no pueden o no quieren salir de sus viviendas, ha sido una buena técnica para generar más ventas.

La médica veterinaria "Atila" se especializa en pequeñas especies como perros y gatos, pero también venden peces para todos los gustos, “ofrecemos el cariño por los animales,

todo lo que hacemos lo hacemos con cariño, les tenemos tanto consideración a los perritos como a los dueños”.

La médica veterinaria "Atila" se encuentra en calle Apolo XI 703, en Cuernavaca, Morelos, en un horario de atención de lunes a sábado de 10 a 19 horas, “en médica veterinaria Atila nos preocupamos por la salud de las mascotas, ya que cada una son parte de una gran familia”, expresan en su página de Facebook.

Medidas para personas con mascotas

Algunas de las medidas establecidas por parte de las autoridades sanitarias para aquellos ciudadanos con animales son:

Limpiar con frecuencia el espacio donde habita, no uses cloro, alcohol ni desinfectantes directamente en los animales; ofrecer un espacio donde pueda caminar, darse la vuelta y echarse; contar con un área donde pueda defecar u orinar, la cual debe estar cubierta con materiales como periódico para facilitar la limpieza; los gatos deben contar con un arenero (idealmente un arenero por gato). La limpieza debe hacerse dos veces al día.

Los perros y gatos deberán contar con suficientes recipientes con agua a libre acceso además de suficientes recipientes con alimento; en el caso de los perros, el alimento deberá de suministrarse con una frecuencia de 2 a 3 veces al día, lo que evitará periodos prolongados de ayuno; en el caso de los gatos el alimento debe proveerse a libre acceso.

Proporcionar juguetes acordes a su especie y edad, con lo que se mantienen estimulados mentalmente, generando conductas naturales de la especie; separar a los animales que presenten alguna herida y/o enfermedad y no debe olvidarse proporcionarles de manera inmediata atención médico veterinaria.