Verifica SMyT cumplimiento de medidas con operativo sorpresa

Con la intención de evaluar que se cumplan las medidas de contingencia en el transporte público con itinerario fijo en Cuernavaca y el área conurbada, inspectores de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), realizaron un operativo sorpresa de revisión de unidades para evitar contagios por Coronavirus y que los operadores además de no incrementar la tarifa mínima, acaten las disposiciones de sana distancia con al interior de las unidades.

Desde el fin de semana, la secretaria de Movilidad a cargo de Víctor Mercado Salgado, recibió varias denuncias sobre abusos de operadores tanto en la tarifa como en el incumplimiento de las medidas sanitarias, de ahí la decisión de llevar a cabo inspecciones en unidades del transporte y preguntar de manera directa a los ciudadanos si reciben buen trato por parte de los chóferes, además de detectar que no hubiera modificación de la tarifa, que las urban, combi y camiones, cuentan con gel antibacterial al subir, y que la unidad en cada conclusión de recorrido sea limpiada.

En esta acción que inició a las nueve de la mañana sobre la avenida, Domingo Diez, posteriormente en la Luna, y Tejalpa, se detectó en una ruta 13 la infracción a un lineamiento, porque viajaban allí, dos personas paradas, lo cual es causa de una recomendación ya que la regla de salud señala que únicamente pueden viajar personas sentadas.

Francisco Arce Catalán, director de supervisión operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte, detalló que los operativos tienen el propósito de garantizar a los usuarios y a los mismos chóferes que se cumplan con las medidas de prevención para evitar contagios por Covid-19.

“Por órdenes del secretario Víctor Mercado estamos haciendo una supervisión para que las unidades traigan, gel antibacterial, estén sanitizadas, no haya alza de pasaje y respeten la tarifa y que los pasajeros, guarden su distancia”.

Esta semana los operativos serán permanentes en diversos puntos del estado, a todo esto, informó el secretario de Movilidad, Víctor Mercado, se suman, las acciones de la dependencia a su cargo, como el hecho de que el plazo para el pago del refrendo de control vehicular 2020 se ampliará hasta el mes de junio de 2020.

También "se solicitó la colaboración de las autoridades de tránsito en el estado de Morelos, con el objeto de que no se impongan infracciones a los automovilistas por no presentar la tarjeta de circulación 2020; y se solicitó la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a efecto de que, para realizar el trámite de la verificación vehicular, no se exija como requisito la presentación de la tarjeta de circulación 2020; también fue solicitada la colaboración de la Guardia Nacional, con el objeto de que sea replicada a las entidades federativas, la solicitud de colaboración para que no se infracciones a los automovilistas del estado de Morelos, que no presenten la tarjeta de circulación 2020 durante esta etapa de contingencia sanitaria; de igual manera los automovilistas podrán transitar únicamente con el pago del refrendo de su tarjeta de circulación 2020, y, una vez que haya pasado la contingencia sanitaria, tendrán que acudir a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte para recoger la tarjeta de circulación.

Cabe decir que desde el pasado lunes 23 de marzo transportistas se sumaron al llamado de las autoridades en materia de salud y las observaciones de la Secretaria de Movilidad y Transporte, con lo cual acordaron seguir al pie de la letra las indicaciones de la autoridad que ha dado seguimiento a la pandemia, sanitizar las unidades, colocar gel anti bacterial en las unidades y que los operadores usen cubre bocas, entre otras.