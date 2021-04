Venta de cecina en Yecapixtla aumentó 80% en Semana Santa

Con el cambio de semáforo a color amarillo, la movilidad urbana se incrementó en prácticamente todo el estado, y el municipio de Yecapixtla no fue la excepción, ya que se tuvo el registro de un importante número de visitantes, no sólo de Morelos sino de otros estados de la república, quienes disfrutaron del tradicional platillo de la cecina.

De acuerdo a Guadalupe Torres Cedillo, presidente de locatarios del Mercado de Yecapixtla, esto se tradujo en un incremento en sus ventas hasta de un 80 por ciento, tanto para los cecineros como para los demás comerciantes, sin embargo, dijo que aún falta mucho para lograrse recuperar económicamente.

No obstante, reconoció que el cambio de semáforo a color amarillo hizo que se bajara la guardia y se permitiera el ingreso por completo al mercado, así como la instalación del tianguis al 100 por ciento.

"La instalación de filtros para acceder al centro de abasto continua, además de que se exige a todos los visitantes el uso obligatorio de cubrebocas, en tanto nosotros como locatarios estamos cumpliendo con esas medidas".

Torres Cedillo dijo que a pesar de que en Semana Santa no se acostumbra mucho a comer carne, para quienes se dedican a la venta de cecina estos días son buenos para ellos ya que se incrementa la venta de este alimento.

"No decimos que nos fue muy bien pero si regular, pues aun cuando fue de un 80 por ciento el incremento de las ventas, aun falta mucho para que podamos recuperarnos al 100 por ciento".

No obstante, dijo que espera que esto no haya sido motivo para un incremento alto de contagios, "por nuestra parte nosotros seguimos manteniendo las medidas sanitarias establecidas por la autoridad y pedimos a la gente, tanto local como visitante, que conserven las medidas de prevención, así como no tomar riesgos innecesarios, toda vez que la pandemia aún continua y es necesario actuar de manera consciente y responsable por la salud de todos".