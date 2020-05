Vence al coronavirus en el hospital general “José G. Parres”

Tras dar positivo a Covid-19 el pasado 28 de marzo, José ingresó a la unidad hospitalaria, donde un equipo multidisciplinario conformado por médicos, enfermeras, radiólogos, laboratoristas, trabajadoras sociales, nutriólogos, camilleros y personal de limpieza dio su máximo esfuerzo las 24 horas para que recuperara la salud.



A su salida, el señor José, acompañado de un familiar, agradeció a cada uno de los profesionistas por las atenciones brindadas y velar por su salud. Cabe señalar, que se mantendrá en aislamiento domiciliario, con tratamiento vía oral y bajo los cuidados correspondientes.

Por su parte, Marco Antonio Segura Silva, encargado de despacho de la Dirección del nosocomio, reconoció la labor y heroísmo de sus compañeros que están en primera línea con los pacientes Covid-19.

No hay tratamiento específico, ni vacuna contra el coronavirus, es un padecimiento nuevo para todos no sólo en Morelos o México, sino en todo el mundo; para nosotros que estamos diariamente viendo personas enfermas, es lamentable salir a la calle regresando a nuestras casas después de una ardua jornada laboral y ver que la gente no acata las medidas o no cree en el peligro latente que implica para todos





Segura Silva solicitó a la población ser responsable y empática con el gremio, ya que sólo si las y los morelenses mantienen el resguardo en casa y las medidas básicas de higiene, el sistema de salud no se verá saturado y se podrá continuar brindando un servicio médico de calidad a quien lo necesite.