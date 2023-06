Vecinos de Patios de la Estación piden apoyo ante inseguridad

Hartos de la inseguridad, vecinos de la colonia Patios de la Estación de Cuernavaca exigen la intervención de las autoridades para atender la problemática por la ola de robos y asaltos que se registran en la zona desde hace varios meses.

Tal es el caso de la señora Austria Esther Lourdes González, quien refirió que ha sido víctima de los amantes de lo ajeno en al menos 14 ocasiones, pues le han abierto su local de comida forzando la cerradura y se han llevado sus pertenencias, entre aparatos electrodomésticos, utensilios de cocina, e incluso en una ocasión, dijo que se llevaron las herramientas de su hijo quien se dedica a la reparación de motos.

“Pues mire la situación aquí es de que a cada rato me están abriendo mi negocio, ya son 14 veces que me han abierto, he pedido apoyo, de hecho ya levanté él acta allá en la Fiscalía”, refirió en entrevista con El Sol de Cuernavaca la afectada vecina el lugar.

Agregó que, el más reciente atraco que sufrió fue hace aproximadamente 20 días.

“Se llevaron dos cajas de herramienta que es de mi hijo, como arregla motos, se llevaron licuadora, tanque, batidora, platos, cucharas, casi la mayoría de mis cosas”, mencionó Lourdes González.

Señaló que de poco ha servido que a un costado se encuentre una base de la policía para procurar la seguridad de los vecinos.

Aunado a los robos que ha sufrido en su establecimiento semifijo, también hace poco más de una semana fue asaltada cuando regresaba de la escuela a plena luz del día.

“Ahora que asaltaron a mi hija, salió de la escuela, venía, la acorralaron ahí y pedí patrulla y nunca llegó la patrulla, sólo me preguntaron por mi ubicación”, agregó.

Ante tal situación, Austria, hizo un llamado a las autoridades municipales y estales para resguardar la zona, que históricamente ha sido señalada por la gran cantidad de delitos que se cometen ahí, como los antes mencionados.

Cabe señalar, que frente a esta colonia se encuentra una terminal de autobuses que recibe a locales y visitantes desde tempranas y hasta altas horas de la noche.