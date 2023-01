Vecinos de Jojutla protestan por cobros de predial

Al grito de "el pueblo callado, jamás será escuchado", cerca de 40 personas marcharon con mantas y pancartas desde el Auditorio Municipal de Jojutla, hasta el Ayuntamiento del municipio, como una forma de protesta en contra de los cobros del predial.

El movimiento encabezado por Domingo Islas, Adrián Mejía y Carlos Leana, está en contra de los cobros del impuesto predial en Jojutla, pues los ciudadanos aseguran que los cobros son excesivos e incluso ilegales. Además, pidieron una nueva reunión con el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, para aclarar esta problemática.

Durante la protesta, el secretario municipal y el personal jurídico se ofrecieron a iniciar un diálogo con los inconformes, al manifestar interés en atender las dudas o nuevas inquietudes de los protestantes, sin embargo, fueron rechazados, ya que las personas exigieron la presencia de Flores Bustamante.

El pasado martes, las personas inconformes tuvieron una reunión con el presidente municipal y su cabildo, donde escucharon los argumentos y atendieron las inquietudes de la ciudadanía sobre el pago del predio. Incluso llegaron a firmar una minuta de acuerdos, donde se establecía la instalación de una mesa de atención ciudadana, para atender cada uno de los casos de inconformidad.

En una entrevista para El Sol de Cuernavaca, Carlos Leana, integrante del “Movimiento de inconformes con el incremento del pago predial”, insistió que el aumento al pago del predial es exagerado, mencionó que en años anteriores la gente pagaba 300 pesos por el predio, y que ahora las autoridades municipales pretenden cobrar el doble o triple, por lo que personas que pagaban entre 800 a 900 pesos, ahora tendrán que pagar cerca de tres mil pesos.

Leana también informo que la mesa de atención ciudadana, solamente estuvo habilitada un día y advirtió que, el personal del Ayuntamiento no respetó los acuerdos a los que llegaron con el presidente municipal.

Por estas razones, durante la manifestación hicieron el llamado a no pagar el predial, hasta que se obtenga una solución por parte del edil.

Adrián Mejía, otro de los representantes de la manifestación dio a conocer que el siguiente paso será ir al Congreso del Estado de Morelos, para denunciar la ilegalidad del cobro del predial. Al rechazar el estudio que el Gobierno municipal mando a hacer para aplicar dichos ajustes a las construcciones no reportadas.

Al respecto, el secretario municipal advirtió que no sé esta obligando, ni amenazando a la gente para pagar el predio. No obstante, reconoció que las personas que probablemente paguen una cantidad grande de dinero, serán aquellas que no han reportado construcciones en sus predios y que en los años pasados han pagado como terrenos baldíos.







