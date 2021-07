Variantes de Covid atacarán a los más jóvenes: Salud

Investigadores y expertos en salud pública coinciden en que la variante Delta o cualquier otra de Covid-19 va a seguir atacando no solo a personas menores de 40 años de edad sino a todos quienes no han recibido vacuna alguna contra el virus, debido a la baja protección que tienen para responder de manera rápida a la enfermedad.

“No es un tema de percepción definitivamente, es real y no es porque sean jóvenes sino porque no están vacunados, realmente coincide aquí en que el bloque de menores de 50 años es el bloque que está menos vacunado, por eso se aceleró la vacunación, no es necesariamente por la edad”.

El investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), Alejandro Sánchez Flores, opinó que en la nueva variante que ha comenzado a dominar en varios puntos del país, no es exclusividad el atacar a jóvenes, sino que tiene que ver con el hecho de que es la población que falta por inmunizar.

Las personas que no están vacunadas tienen una mayor probabilidad de ser afectados tanto por el virus como por las nuevas variantes, dijo el experto en salud a nivel nacional.

La capacidad de registrar sintomatología grave o no dependerá de la capacidad y la velocidad en que el sistema inmune ataque al virus o la nueva variante, las cuales, ante la carga viral en el ambiente, tendrán una mayor capacidad para infectar una o más veces al mismo individuo.

Local Millennials se vuelcan a módulos de vacunación

Por su parte, el director de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, Daniel Madrid González, dijo que a decir de que la nueva variante ataque más a jóvenes es cuestión de “percepción”, pues esto tiene que ver con la falta de una vacuna como medida de protección, además de que la población más joven es la que mayor movilidad está teniendo.

Añadió que en el análisis hecho por la dependencia, en Morelos durante el mes de junio al menos 25 por ciento de la población había tenido algún tipo de protección contra el Covid-19, ya sea por haberse vacunado o por haber padecido la enfermedad, pero a esta fecha el porcentaje ha llegado hasta en 60 por ciento.

Local Vacunación contra Covid-19 en Xoxocotla este 22 y 23 de julio