Variante Delta dominará contagios en semanas

El presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor) e integrante del Consorcio de Vigilancia Genómica de Sars-CoV-2 en Morelos, Fidel Alejandro Sánchez Flores, reconoció que es cuestión de semanas cuando en Morelos la variante Delta podría ser la dominante, como ocurre en la Ciudad de México, y aunque la sintomatología no cambia, los estudios mundiales indican que es hasta tres veces más infecciosa que otras y que es capaz de brincar la protección de cualquier vacuna.

Luego de haberse confirmado el primer caso de la variante Delta en la entidad, investigadores opinaron que es cuestión de semanas cuando ésta podría ser la dominante debido a la gran movilidad de personas, sobre todo ahora que se viven las vacaciones de verano.

“El tiempo es incierto, depende del comportamiento de la gente, sobre todo en estas vacaciones... Estudios a nivel mundial revelan que como ocurre en la Ciudad de México y otras entidades que estén a menos de 190 kilómetros y están conectadas por muy buenas vías de comunicación, van a vivir la misma problemática que se vive en ese punto en particular”.

Una vez que se empiezan a detectar casos “es cuestión de semanas” cuando se empiezan a multiplicar de manera exponencial y “al cabo de las vacaciones, a mediados de agosto, veremos ya una posible dominancia de la variante Delta”.

Un paciente puede haberse contagiado con dicha variante y presentar la misma sintomatología, pues el cuadro clínico no es indicador sino más bien son pruebas mucho más profundas y costosas al alcance de pocos laboratorios, siendo este el principal reto en el país.

La variante Delta desplazó a la variante “mexicana” que dominó desde octubre pasado a la fecha, “algo que determina buscar otras variantes es en aquellas personas que presentan cuadros de infección aún estando vacunados, estas personas no necesariamente presentan cuadros graves sino como un resfriado”.

Y esto se deriva porque la gente ve la vacunación como un pase libre para seguir con su vida normal, lo cual es erróneo ya que las variantes son capaces de “brincar” la protección del sistema inmunológico. “La variante Delta tiene acumulado muchas otras mutaciones que se han observado en otras variantes, no se tiene un estudio contundente sobre qué tanto escapa al sistema inmune, en el Reino Unido se empezó a ver que se reproduce entre dos a tres órdenes de magnitud más rápido”.

El especialista confirmó que incluso la carga viral que comenzará a circular con la llegada de más variantes podría registrar casos en que las personas se infecten con más de una variante, ya sea al mismo tiempo o tiempos muy cortos.

“Si tu cuerpo no alcanza a hacer la protección o los anticuerpos necesarios para neutralizar a la primera variante y le cae otra, tiene que montar otra respuesta para que llegue a ser específica para la otra variante, entonces cuánto tiempo tarda el cuerpo en hacer la seroconversión, eso es lo que determina que la gente tiene síntomas graves o no, si la respuesta del sistema inmune no es suficientemente rápida puedes infectarte otra vez si te sigues exponiendo”.