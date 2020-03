Van por la empresa que contaminó el río Cuautla

La dirección de Protección Ambiental y Ecología lleva a cabo una investigación para identificar a la empresa que arrojó a la ribera del río Cuautla varias bolsas con desechos sólidos, ocasionando una grave contaminación y daño al medio ambiente.

Raúl Hernández Rivera, encargado del área de Protección Ambiental y Ecología informó que fue a través de las denuncias ciudadanas que se identificó un foco de infección en río Cuautla por la presencia de más de 10 bolsas de plástico con basura.

No obstante, al interior de estas bolsas se encontraron documentos con nombres con los que se pudiera identificar a los responsables de esta contaminación ambiental.

Estamos buscando la trazabilidad del origen, afortunadamente los documentos que encontramos tenían nombre, por lo que podemos saber que se trata de una empresa de telecomunicaciones, pero falta confirmarlo, por eso seguimos investigando.

El funcionario reconoció que este es un problema de mucho tiempo en donde la gente es la que no entiende y no tiene conciencia ecológica, pues de nada sirve que haya vigilancia, que se impongan sanciones y demás actos, si la misma ciudadanía no entiende y se les arregla para seguir tirando sus desechos en el río Cuautla.

Hernández Rivera dijo que el problema también radica en que los recolectores hacen sus tratos con las empresas, y son ellos quienes tiran la basura en la ribera, "pero la responsabilidad es de ambos, por lo que a los dos se les tiene que sancionar".

Recalco que el rio Cuautla no es un basurero, sino que es un cuerpo hídrico, el más importante de la región oriente del estado, por lo que si se sigue contaminando se puede perder.

Estamos haciendo todo para conseguir apoyo para el saneamiento del río, creemos que lo vamos a conseguir con las dependencias del gobierno estatal y federal, pero de nada sirven nuestros esfuerzos por rescatarlo si la gente sigue tirando su basura y contaminándolo.

Una vez que se identifique a la empresa responsable de la contaminación, se le impondrá la sanción correspondiente.