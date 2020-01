Va situación financiera estatal a la federación

El secretario de Hacienda, Alejandro Villareal Gasca, aceptó que es complicada la espera por el tema presupuestal, pero tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada lograron que el gobernador Cuauchtémoc Blanco Bravo sea recibido por el presidente en un encuentro para exponer la situación financiera que enfrenta Morelos en todos los rubros, aunque es una fecha por confirmar.

Si bien a Morelos le urge la definición del paquete económico detenido en este momento en el congreso local, porque solo cuando se tenga se podrá acudir con las dependencias federales a negociar otras partidas.

Por eso valoró el hecho de que la presidencia de la república haya acordado una reunión del gobernador morelense, Cuauchtémoc Blanco Bravo y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con la intención de presentar un estatus de cómo se encuentra la administración estatal, y en ese acercamiento ser más específicos sin tener todavía de un dato en particular -por la falta de presupuesto- pero si de hacer la solicitud de partidas adicionales para el estado. Alejandro Villareal insistió que el encuentro será exclusivamente entre ambos mandatarios, sin los colaboradores.

Mientras, el encargado de las finanzas en la administración estatal, lamentó que las discusiones del presupuesto en este momento se encuentren en espera por la falta de consensos, por eso sin ser un plan "B" en este semana se comenzó a trabajar con el paquete 2019.

Por ahora esta falta de consensos en el congreso local respecto al tema presupuestal, el funcionario estatal, adelantó que no afectaría el tránsito de la administración estatal al menos en la primera parte del año, "ahorita no, porque hemos estado tratando de sacar los últimos pagos programados y estaremos en condiciones de continuar así, no hay problema".

Incluso en una última reunión con las áreas administrativas de todo el gobierno central este mes aun seguían con el cierre de todos los trámites que se generaron al final del año, por ello, con base al ejercicio 2019 han programado un presupuesto de 450 millones de pesos, como medida en tanto hay un acuerdo para que los diputados locales, aprueben el presupuesto 2020.

Sin adelantar mucho el secretario de Hacienda del gobierno morelense, dejó entrever que la urgencia del gobierno de Blanco Bravo es tener recursos para atender el asunto de la seguridad por lo que ese podría ser una exigencia que estará en la mesa cuando el mandatario se encuentre con el presidente de la república además de otros proyectos en materia de campo, educación y salud.

Análisis:

Daniel Martínez Otro cálculo fallido...