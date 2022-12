Ayuntamiento clausurará más de 70 negocios en enero

A partir del primero de enero de 2023, las casas de gestoría de trámites para la expedición de permisos de circulación de Guerrero no tendrán refrendo.

Así lo informó el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, quien reiteró que no podrán circular por la capital aquellos vehículos que porten permisos de Guerrero que hayan sido expedidos en Cuernavaca.

El alcalde dijo que hasta la fecha se tienen registradas 70 casas de gestoría para diversos trámites, pero sólo se les negará el refrendo a aquellas que se dediquen exclusivamente a la emisión de permisos de circulación de Guerrero.

"A partir del primero de enero los negocios que expenden los permisos de circulación, no van a tener autorización para hacerlo, y estos permisos no serán válidos al menos que sean tramitados y entregados directamente por la autoridad de Tránsito del estado de Guerrero, pero no por los expendedores que están aquí físicamente y que no cumplen con los requisitos legales”.

El edil explicó que el área de Normatividad del Ayuntamiento seguirá haciendo operativos para que los negocios que sigan expidiendo permisos de circulación después del primero de enero del 2023, sean clausurados.

Se intensificarán operativos

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), Alicia Vázquez Luna, mencionó que los operativos para identificar a los vehículos con permisos de circulación apócrifos tomarán mayor fuerza durante el mes de enero, por ello hizo un llamado a la ciudadanía para regularizar los documentos de sus vehículos automotores.

“Si no están regularizados, se detendrán y se remitirán al corralón… Son parte de las sanciones y parte de lo que nos dice el reglamento respectivo de tránsito, se sanciona al conductor y si el vehículo no cuenta con un permiso se remite al corralón”, explicó Vázquez Luna.

De acuerdo con la página de internet de Movilidad y Transporte de Morelos, los permisos para circular tres días sin placas en Morelos tienen un costo de una UMA (Unidad de Medida de Actualización), lo cual equivale a 96 pesos con 22 centavos, y los de 30 días 1.30 UMAS, lo que equivale a 125 pesos con nueve centavos, estos son válidos para camión y auto.