Usuarios de transporte público rechazan aumento al pasaje

Tras el anuncio del incremento a las tarifas del transporte público, diversos sectores y usuarios se pronunciaron al respecto.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), César González Mejía, advirtió que saldrán a las calles para impedir que el aumento en el transporte público sea una realidad. A muchos usuarios les cayó como “balde de agua fría” la noticia del incremento del pasaje que pasó de 8 a 10 pesos.

Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que la clase más marginada será la más afectada. Mientras que transportistas de la zona sur opinaron que el incremento es "un respiro" para el gremio.





Hay oposición de los universitarios

Aún con la pandemia, los universitarios buscarán estrategias de protesta que no los coloquen en riesgo; a partir de este comenzaron una campaña virtual que manifiesta su oposición al alza en la tarifa mínima dada a conocer de manera oficial este 20 de agosto.

Calificaron el incremento como un acto “irresponsable y poco oportuno”, pues los transportistas no son los únicos que han resultado afectados económicamente por la pandemia.

“Comprendo que todos los sectores de la población están sufriendo, incluido el transportista, por todos los meses que hemos estado en confinamiento, pero el servicio está destinado para los usuarios y se debe dar para ellos, en este momento es una profunda irresponsabilidad que se pretenda incrementar el costo del transporte”.

Las economías familiares no se podrán recuperar con este tipo de decisiones; González Mejía, dijo que no fueron tomados en cuenta para el estudio que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desconoció cualquier mesa de trabajo que se haya realizado puesto que nunca fueron convocados.

"No nos convocaron, no nos consultaron y tampoco nos informaron, es un estudio que seguramente hizo un centro de investigación, pero a los más de 40 mil estudiantes no nos tomaron en cuenta y eso es una enorme falta de respeto".





Esta es la voz de los usuarios de transporte

La mayoría ni siquiera sabía que esta alza ya había sido aprobada y todos coincidieron en que, para las condiciones en que se encuentran los camiones y combis, y la falta de capacitación de los operadores, el costo no debió elevarse.

Mientras esperaba la ruta junto a su hijo de dos años en la calle Galeana del Centro de Cuernavaca, Berenice aseguró que algunos ruteros son “muy groseros”.

“Yo tengo a mi hijo chiquito y me exigen que les pague pasaje por él, no tiene cuidado cuando bajamos de las unidades. Con nuestro pago ellos cobran su salario, pero son muy canijos la verdad”.

Ella vive en la colonia Lagunilla y frecuentemente utiliza el transporte público para ir a cualquier lugar. Mientras tanto, el señor Juan quien vive en el poblado de Tepetzingo en Emiliano Zapata, aseguró que él no utiliza mucho el transporte público, pero las últimas veces en que ha llegado a hacerlo tuvo malas experiencias.

“Son muy groseros, no aceptan ni la credencial del Inapam, ponen una carota, avientan las monedas y son bien incompasivos; creen que no van a llegar a la edad que uno tiene, pero estamos en el paso del jabonero -el que no cae resbala-“.

La joven Cindy dijo que la situación económica de muchas familias no es la adecuada para elevar el pasaje. “Deberían de conservar el costo al que se encontraba, porque esto va a afectar a muchas personas, principalmente por el regreso a clases. Yo no lo uso muy comúnmente, pero si va a afectarnos”.

Como muchos ciudadanos, aseguró que el transporte público no solo es viejo y deficiente, sino también está descuidado por los concesionarios y operadores que prestan el servicio.

"Pues las unidades por lo regular no están limpias, no se les da mucho mantenimiento y si lo van a subir pues que sea justo con el servicio que ofrecen", aseveró antes de abordar una ruta 1 y dirigirse a su casa.









Unidades en pésimas condiciones, lamentan empresarios

Y es que una vez que el Ejecutivo estatal aprobó en medio de la emergencia sanitaria y previo al regreso a clases un aumento a la tarifa del transporte público colectivo de dos pesos, mismo que fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", para el líder camaral la afectación será para la mayoría de la población en materia económica.

Señaló que el incremento a la tarifa no va acorde a las condiciones físicas de las unidades del transporte público de pasajeros, “el grave problema que existe hoy es el deterioro que existe en las rutas, sus malas condiciones y estados en general”, dejan mucho que desear al usuario.

Sánchez Purón consideró que es momento de que la autoridad de ponga las pilas y exija a los permisionarios el que haya unidades nuevas que garanticen un transporte seguro para los usuarios.

Asimismo, para el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro Centro Histórico de Cuernavaca, Eduardo Peimbert lamentó que en medio del casos que han significado los bloqueos en la capital del estado por el problema del agua potable, ahora la autoridad abre un nuevo frente como son las protestas por el incremento del pasaje público.

Los únicos afectados son los comerciantes establecidos que pagan impuestos y debido a este tipo de acciones prácticamente quedan en la indefensión de quienes hacen estas protestas, que no encuentran otra alternativa debido a las acciones de la autoridad "ellas son las responsables de los buenos servicios a la ciudadanía, y sobre todo en tiempos de pandemia. Se requiere que hagan un esfuerzo para que atiendan estos reclamos y cumplan con su deber a los ciudadanos, y evitar este tipo de anarquía en la ciudad".





Ya era necesario, afirman transportistas

Leopoldo Odriozola Reyes, presidente de Rutas Unidas del Sur, dijo:

“Esto es un respiro. Llevábamos 4 años y siete meses sin recibir incremento, hoy lo vemos con mucha satisfacción porque el transporte colectivo estaba por caer en un colapso, desde la pandemia del año pasado, 20 de marzo del 2020, veníamos siendo muy afectados por la suspensión de las clases, por la situación que se cerraron muchos negocios, fábricas, dejamos de percibir muchos usuarios”.

Reconoció que las restricciones de la pandemia los obligó a tomar estrategias para el servicio público y reducir el número de unidades, “porque ya no era redituable trabajar todo el parque vehicular y poco a poco se bajó el número de unidades en cada ruta”.

“Hoy vemos que este ajuste a la tarifa es un aliento, no va a ser la solución total, nos va a permitir seguir manteniendo nuestras unidades en buen estado y seguir prestando un servicio de calidad a todas las personas de la zona sur”, agregó.

Para evitar sorpresas o abusos, agregó, ya hablaron con los agremiados para que cada uno de ellos publique en cada unidad las nuevas tarifas de acuerdo con el itinerario que recorren.





Con información de Javier Omaña, Israel Mariano y Angelina Albarrán