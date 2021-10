Usuarios de la ruta 13 de Oaxtepec agradecen no incrementar el costo

A través de redes sociales ciudadanos han reconocido a los choferes de la ruta 13 de Oaxtepec que a la fecha son la única ruta que no ha aplicado el aumento de dos pesos a la tarifa del transporte público, señalan que otras unidades continúan con un mal servicio pese a que ya cobran 10 pesos como tarifa mínima.

A través de redes sociales ciudadanos de la región oriente de Morelos reconocieron que hasta la fecha en la ruta 13 de Oaxtepec la tarifa mínima del pasaje sigue siendo de ocho pesos por usuario, es decir en esta ruta no se ha aplicado el aumento a la tarifa del transporte público que desde finales del mes de agosto se autorizó y se aplica en el resto del estado de Morelos.

Señalaron que los precios no han aumentado en la ruta lo que beneficia a los usuarios, quienes aplauden que choferes y concesionarios se solidarizaran con la población del estado de Morelos.

“Hasta el momento en la ruta de Oaxtepec el pasaje no ha subido, los choferes siguen cobrando ocho pesos por persona y eso es un gran apoyo para todos quienes tenemos que utilizar el transporte público para transportarnos a nuestros trabajos, escuelas o cualquier punto, tenemos que reconocer que el servicio es bueno, quizá no el mejor pero en general es bueno, pues también las unidades están en buen estado, en cambio hay otras unidades que cobran 10 pesos por persona desde hace ya más de un mes y el servicio es muy malo, las unidades sucias o los choferes son prepotentes y van jugando, no son todos, pero si la mayoría”, Catalina , usuaria del transporte público.

En este sentido algunos usuarios señalaron que buscaran utilizar más as unidades de la ruta 13 para también así apoyar a los choferes de la ruta a que su situación económica pueda mejorar.