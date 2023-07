Usos y costumbres impiden trabajo policial en Cuernavaca

Al respecto de los ataques armados al norte de Cuernavaca, el alcalde señaló que los hechos podrían estar relacionados; sin embargo, serán las autoridades quienes lo determinen.

El pasado fin de semana se reportaron dos ataques armados, uno de ellos en la colonia Villa Santiago que dejó una persona sin vida, y uno más la noche del 23 de julio en la colonia Alarcón, en el poblado de Ahuatepec, que dejó como saldo cuatro personas muertas.

José Luis Urióstegui mencionó que la policía municipal acudió a los lugares para resguardar la zona. No obstante, dijo, los usos y costumbres que envuelven a estos poblados podrían frenar el acceso de las autoridades en situaciones como estas.

"El hecho de que los ayudantes municipales, los comisariados, asumen poder dentro de estos pueblos, al bloquear el acceso de las autoridades, genera un mayor riesgo para la población", señaló.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna señaló que la ronda (plantilla conformada por miembros del poblado) es la encargada de brindar seguridad al poblado, sin embargo, esto puede frenar el trabajo de la policía.

La oposición a la policía municipal por usos y costumbres impide el ingreso y patrullaje en la zona.

“Los que generalmente entran ahí, es la policía estatal, nosotros haremos lo que nos corresponde… También hay muchos bares y chelerías que no se someten a verificación normativa y de protección civil”, explicó.

Respecto a los hechos, confirmó que podrían estar conectados ya que la segunda ejecución se realizó mientras se acordonó la zona del primer ataque.

“Se estaba tratando de investigar y controlando algunas víctimas colaterales, familiares de la víctima directa, es cuándo ocurre el otro escenario, pueden estar relacionados los dos escenarios, pero esto lo puede afirmar o negar una correcta investigación del caso”, explicó.

Fiscalía investigará el caso

Uriel Carmona Gándara, Fiscal de justicia en Morelos, lamentó que no hay detenciones en flagrancia por el hecho, ya que la investigación deberá iniciar desde cero.

“Estamos preocupados porque, como he dicho, no se trata de confrontar con las autoridades de seguridad pública pero no tenemos detenciones en flagrancia, ese homicidio ocurrió en una zona concurrida, cerca de vialidades importantes y pues lamentablemente no hubo intervención de las autoridades de prevención", explicó.

El fiscal Uriel Carmona, indicó que nuevamente comenzarán con una investigación "desde cero", pues lamentó que no hubiese detenciones en flagrancia, tras los hechos en un establecimiento de #Ahuatepec

Además, puntualizó que por la falta de equipo de vigilancia de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) reúnen imágenes a través de particulares que ayudan en la investigación del múltiple homicidio.