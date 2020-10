“Usen cubrebocas”, pide niño hijo de enfermera

Ante el temor de un rebrote de casos de Covid-19, el hijo de una enfermera del Hospital General de Axochiapan pide a través de una carta que publicó en redes sociales a la población de esa localidad utilicen cubrebocas, ya que señala que debido a esta enfermedad perdió a su abuelo, y vive con el temor de que su madre también muera al contagiarse.

A través de redes sociales, el menor de ocho años realizó una carta en la cual narra lo que ha dejado en su vida la pandemia del Covid-19, esto al referir que ha traído mucho dolor para él, ya que perdió a su abuelito, quien para él menor representaba su figura paterna, quien perdió la lucha ante esta enfermedad.

Por ello, actualmente su temor más grande es que su mamá quien trabaja ayudando en la batalla que se vive en hospitales atendiendo a los pacientes que sufren de este virus pueda contagiarse y morir, por lo que hizo un llamado a la población a utilizar cubrebocas para evitar que este virus se extienda y siga provocando la muerte de más personas como pasó con su abuelo.





El texto que el menor escribió a la letra dice:

“Esta pandemia para mí expresa dolor, tristeza, angustia, y perdida. Esta enfermedad me quitó a mi figura paterna, “mi abuelito”. A ha siento temor y miedo porque la persona que me dio la vida trabaja en esa área ayudando a los enfermos. Por eso les pido que usen cubre bocas y no salgan a lugares poblados, ayúdenme a conservar a mi mamá”.





Cabe recordar que el Hospital General de Axochiapan fue acondicionado como centro hospitalario para atender pacientes Covid-19, en donde previo a la pandemia cientos de personas se negaron a que dicho hospital atendiera pacientes, sin embargo, actualmente Axochiapan es el municipio de esa región con el mayor número casos de contagios, ya que presenta un total de 123 casos, cifra mayor a Tepalcingo que tiene 76 y Jonacatepec con 55.