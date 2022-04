Urióstegui presenta informe de resultados

Fue un informe de resultados de tres horas, donde regidores e integrantes del gabinete incluida la sindico, presumieron sus resultados de los primeros tres meses de administración en la capital. El presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, afirmó es un ejercicio nuevo de rendición de cuentas, porque lo realizado hasta hoy, no ha sido con acuerdos o pactos en los oscurito, lo que priva es el deseo de hacer lo mejor para Cuernavaca y que cada acción que se lleve a cabo sea para impactar en las familias capitalinas.

Aclaró que su administración comenzó casi con una parálisis total en el municipio y en estos cien días se ha estado reactivando el trabajo, para muchos puede ser que no se vea, pero se nota que hay podas de árboles y pavimentaciones en las calles y trabajo permanente del municipio y sus áreas.

Recordó que el ayuntamiento de Cuernavaca carece de recursos para eso, tiene que innovar y hacer uso de lo propio para divulgar por lo tanto también es a través de la comunicación directa con la población que se logra hacer saber las actividades que se realizan y se escucha a la gente en todos los problemas que plantea vinculados con el ayuntamiento y el municipio de Cuernavaca

El presidente fue el último orador, luego de once regidores y once integrantes del gabinete municipal, dieron cuenta lo que en su opinión han realizado, en este corto tiempo, confió el alcalde capitalino en que su trabajo se ha concentrado en “recibir” a la gente en su oficina, “la cifra que tengo puede ser considerada mínima (pero) he atendido personalmente a 257 ciudadanos y ciudadanas que han planteado diversos problemas. Participado en más de 120 reuniones de trabajo con integrantes del Cabildo y del gabinete con los consejos comités y comisiones municipales, así como con servidores públicos de otros órdenes de gobierno”.

Un logro en este tiempo es que Cuernavaca está participando ahora en la asociación civil denominada “ciudades capitales”, que actualmente está constituida por 22 alcaldes y alcaldesas de ese número de capitales de entidades federativas, su objetivo primordial, es compartir conocimientos, experiencias, prácticas, programas y capacitación que disminuyen la curva de aprendizaje y la erogación en la adquisición de tecnología; pero también destacó, participa en la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), del partido Acción Nacional en el que se le designó como vicepresidente nacional para ciudades con menos de 5mil habitantes que tiene como propósito el intercambio de experiencias fortalecimiento de políticas públicas humanistas y el fortalecimiento de gobiernos exitosos”.

Por un momento en su discurso el alcalde capitalino, dijo que, en estos cien años, algo que provocó las risas de los pocos asistentes que aguantaron tres horas de discursos “100 años de soledad lo que pasa es que siempre me jala el Gabo”, acotó para salir de su lapsus.

Pidió disculpas a su familia porque como todos ha dedicado menos tiempo a estar con ellos. Para quienes señalan que no se ha hecho nada en estos cien días, José Luis Urióstegui, dijo que no está de acuerdo porque hay actividades que saltan a la vista sobre todo obras de bacheo y encarpetado asfáltico, limpieza de vías públicas, rescate de espacios públicos, parques Jardines, módulos de seguridad, poda de árboles, reparación de fugas de agua potable y drenaje, reparación de alcantarillas y se ha mejorado la presencia policial en el territorio municipal.

Pero también hay trabajo interno que no se nota hacia el exterior, que se realiza en oficinas, que se realizan en comisiones, que realizan los titulares de cada dependencia y en los dos organismos descentralizados. “Hay mucho trabajo, pero eso es solo una pequeña muestra de la capacidad que tiene esta administración para lograr una transformación gradual. Necesitamos redoblar esfuerzos hacer que la ciudadanía tenga confianza basada en los resultados, si no hay resultados Por más que argumentemos y divulgamos la gente no lo va a percibir en su cotidianidad. Trabajaremos con ahínco con orden con objetivos y con metas claras ese es un informe de lo hecho”.

El alcalde capitalino, señaló que “cuándo arrancamos el día 31 de diciembre con la toma de protesta hablamos de lo que queríamos hacer, de lo que queremos hacer para esta administración una pequeña parte ya está a la vista. Pero todavía nos faltan 33 meses. Nos faltan recursos, pero no nos falta creatividad, no nos falta inteligencia, no nos faltan programas y no nos falta gente de la ciudadanía, que está dispuesta a ayudarnos como los que ya lo hicieron donando, drones, bicicletas, computadoras, impresoras, equipo de protección civil, su tiempo es algo muy valioso a Quiénes integran los comités y consejos que cada vez que son convocados participan y aportan sus ideas. Estamos resaltando el sentido de comunidad resaltando y rescatando el valor del trabajo de la sociedad para sus propias comunidades y para la sociedad y la ciudad en general no es solamente lo que deseamos tener una mayor recaudación fiscal, ¿Qué es importante para lo que queremos hacer? Es que está recaudación para transformar la realidad de la gente que vive en espacios abandonados desde hace mucho tiempo para lograr que la gente que no ha tenido atención médica, psicológica, ginecológica o un acompañamiento como víctima empieza a tenerlo que los discapacitados cuenten, con espacios para la mejor atención y espacios digno de convivencia que Cuernavaca sea una ciudad mejor gracias a sus habitantes y con el compromiso de sus autoridades”.









