Urióstegui pide no usar la justicia para afectar a 'rivales políticos'

Después de que el fiscal de Morelos Uriel “N” fue aprehendido el pasado 04 de agosto, un medio de comunicación difundió la supuesta relación que existía entre el fiscal y dos funcionarios públicos, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz y al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado. Sin embargo, este último desmintió un supuesto nexo y llamó a no utilizar este escenario con tintes de carácter político.

El medio de comunicación expuso supuestos mensajes en los cuales se lee un diálogo entre el alcalde de Cuernavaca y Uriel "N", en relación con el feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en noviembre del 2022. Por lo que, Urióstegui Salgado aseguró que esos mensajes no son reales y que no tiene relación alguna con el fiscal.

"Yo puedo informarles que las supuestas conversaciones que circulan en algunos medios, son falsas, no salieron de mi teléfono, no acostumbro a usar ese tipo de lenguaje, no tengo esa comunicación con el fiscal, y tampoco me interesa proteger a delincuentes, sí una persona cometió un un feminicidio en la ciudad de México, que sea sancionada", manifestó el edil capitalino.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, enfatizó que si una autoridad encargada de investigar un delito no cumple con sus funciones, debe de ser sancionada, siempre y cuando se dejen de lado los espacios de poder y de derecho que puedan afectar a terceros.

Con toda firmeza reiteró que si debe ser citado a declarar o presentar su teléfono celular y otras pruebas lo hará sin problemas; mientras tanto, no emitirá más comentarios sobre la situación ya que pueden agravar la situación o usarse en tintes de carácter político.

Para concluir, el edil puntualizó que estas acusaciones dejan ver que lo consideran como un rival político, pero él no está interesado en protagonizar una contienda de ese estilo.

"No soy rival político de nadie, soy una persona que desempeña un cargo público y hoy lo estoy haciendo al 100 por ciento, por eso no he hablado de aspiraciones políticas, seguiré enfocado en mi trabajo", concluyó.