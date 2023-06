Urióstegui descarta cambios en el Ayuntamiento de Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado informó que no tienen contemplados cambios en su gabinete, pese a los rumores de que la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna solicitó su renuncia, (esta versión fue desatada por el mismo edil capitalino).

"No la ha presentado y me parece que no es un momento adecuado para hacer cambios, cuando estamos trabajando en la implementación del C4 que va a ser un parteaguas en el beneficio de la población", explicó.

Cuestionado sobre los resultados que muestra la titular de la Seprac, durante el 2022 y este 2023, el edil respondió que esperan verlos a largo plazo, ya que los actuales elementos de seguridad se preparan para esta administración y la siguiente.

“Ha habido avances importantes, partimos de cero el primero de enero del año pasado porque recuperamos la policía, asumimos la responsabilidad de instrumentar programas de prevención del delito y vigilancia, con patrullas en mal estado, con elementos con uniformes en mal estado, algunos sin armas, otros sin chalecos adecuados, hemos reconstruido la Seprac prácticamente de cero y esto hace el tiempo para lograr los objetivos se vaya prolongando, estamos construyendo una policía no sólo para esta administración, sino para que permanentemente dé el servicio a Cuernavaca" mencionó.

Asimismo, enfatizó que no habrá cambios en la Secretaría, aunque la opción de evaluarlos y con ello generar cambios, no fue descartada.

De acuerdo con la Ley y al Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, los funcionarios que no cumplan con el desempeño esperado (funcionarios del gabinete o el mismo cabildo) pueden salir antes de terminar su período, respetando los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil.

Los procesos de evaluación, conforme a lo establecido al inicio de la administración de Urióstegui Salgado, se realizan cada cuatro meses desde la toma de protesta.









