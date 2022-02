Urióstegui confirma corrupción en el Ayuntamiento de Cuernavaca

De manera gradual se han ido acumulando las anomalías encontradas en el área de la tesorería de la pasada administración, por lo tanto, el presidente de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que una vez documentadas todas estas que se consideran irregularidades iniciará ya las denuncias en contra de los exservidores públicos. Destacó que son muchos los abusos detectados como un adeudo al SAT por más de 300 millones de pesos.

Luego de acudir como invitado a la ceremonia por el 201 Aniversario de la Bandera Mexicana, el alcalde capitalino expuso que la comisión encargada de la entrega recepción sí encontró irregularidades en este proceso, las cuales serán motivo de denuncia en contra de algunos servidores públicos de la pasada administración, misma que estuvo a cargo de Antonio Villalobos Adán.

Pidió ante todo prudencia de los sectores capitalino, especialmente porque por ahora no es posible dar más detalles de las denuncias, en virtud de que sería anticipar y prevenir a quienes serán denunciados, aclarando que no hay un número determinado de las mismas porque cada denuncia puede contener varios delitos, recalcó que no van a separarlas, porque han pensado que entre más integrales sean mejor.

Uriostegui Salgado destacó que “las irregularidades se presentan particularmente en el manejo de recursos económicos, ya que en algunas cuentas, aparentemente, se había dejado un saldo superior al que fue encontrado; la anterior administración hizo uso de recursos económicos que correspondían al período 2022, hay un faltante de bienes materiales y ya detectamos 10 aviadores”.

El alcalde dijo estar enterado de las exigencias ciudadanas en el sentido de que esperan denuncias en contra de sus antecesores, pero lo quieren hacer con mucho cuidado para no equivocarse en el sentido penal o administrativo. Estas situaciones se han encontrado sobre todo en el manejo de los recursos económicos, como el hecho de que en una de las cuentas fue encontrado un saldo superior al que fue encontrado, en otras la disposición de recursos económicos que correspondían al 2022 y que hay una prohibición expresa para hacer uso de ellos, se hizo; también faltantes de bienes materiales, abandono en las instalaciones del DIF y otra sobre personas que no fueron encontradas en su área de trabajo. En este último rubro se han encontrado 10 personas y se han levantado ya las actas correspondientes, por lo que se llevará a cabo el procedimiento administrativo respectivo.