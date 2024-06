Urióstegui buscará a Margarita González para colaborar

El ganador virtual de las elecciones a la alcaldía de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado expresó que está dispuesto a colaborar con Margarita González Saravia, quien de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), es la nueva gobernadora de Morelos.

Aunque González Saravia representa una ideología política contraria a la de Urióstegui Salgado, el candidato de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos" dio a conocer su disposición para trabajar por el bien de la entidad.

"En su momento tendí todos los puentes y abrí todos los canales para llevar a cabo una coordinación estrecha entre el Gobierno del estado, no va a ser la excepción. Vamos a hablar una vez que se tengan las constancias entregadas para que sea oficial todo acercamiento", declaró Urióstegui Salgado.

Es importante recordar que, durante su administración en la alcaldía de Cuernavaca, Urióstegui Salgado intentó mantener una buena comunicación con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, sin embargo, eso no se logró.

No obstante, en esta nueva administración que encabezara González Saravia, se espera que ambos puedan trabajar a favor de la población de la capital de Morelos.

Trabajará en la seguridad de Cuernavaca

En materia de seguridad, Urióstegui Salgado mencionó que aún no ha escuchado el proyecto de González Saravia en cuanto a seguridad, pero enfatizó la importancia de llegar a un entendimiento favorable para la población.

"No he escuchado el planteamiento de la compañera Margarita en materia de seguridad, no se ha hecho una profundización, pero ya como gobierno, tenemos que llegar a un entendimiento favorable por la población", señaló.

Lo anterior podría abrir la posibilidad de que Cuernavaca se adhiera al modelo de seguridad vigente conocido como "Mando Coordinado".

Durante su actual gestión, Urióstegui Salgado se negó a firmar el convenio de Mando Coordinado con el argumento de que este modelo no garantizaba la seguridad necesaria, manteniéndose así durante todo su gobierno.

Urióstegui Salgado regresa a sus funciones como edil

Por otra parte, Urióstegui Salgado informó que planea reincorporarse a sus funciones entre el 24 y 25 de junio, fecha en la que vence su licencia de 90 días.