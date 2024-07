Uriel Carmona descarta jubilarse de la Fiscalía de Morelos

El titular de la Fiscalía General de Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara descartó que quiera jubilarse, esto luego de las modificaciones aprobadas por el Congreso local, las cuales permiten que diputados y titulares de organismo autónomos puedan jubilarse con una pensión.

En una rueda de prensa Carmona Gándara fue cuestionado sobre su posible jubilación, sobre si se subió el sueldo y sobre los nuevos amparos que tramitó ante la justicia federal para evitar ser detenido; además se le preguntó sus abogados fueron pagados con recursos de la FGE.

Al respecto, respondió lo siguiente: "Yo soy mi propio abogado y las personas que me han representado no me cobran porque son mis amigos, no me he subido el sueldo, ni me estoy jubilando".

Sobre los recursos jurídicos para evitar regresar a prisión, Carmona Gándara manifestó que son parte de un "ejercicio y nada más", además de reiterar que no teme ser perseguido por otras autoridades.

Recordar que el Fiscal de Morelos enfrenta al menos cuatro procesos, tres acusaciones por presuntamente encubrir un caso de feminicidio, y uno más atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos actos de tortura.