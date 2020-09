Urgente, reconstrucción de drenajes

Los grandes pendientes a tres años del terremoto del 19S, es la reconstrucción de la red de drenajes de la ciudad de Jojutla, manifestó el regidor independiente Carlos Brito Ocampo, al plantear que no hay programas federales o estatales para la reconstrucción de estas obras subterráneas.

En materia de reconstrucción de vivienda, que se realiza a través de programas públicos como Conavi, reconoce han tenido algunos obstáculos a lo largo de estos años con el nuevo gobierno; sin embargo, señala, "en el Ayuntamiento hemos hecho un trabajo para intentar que se destrabe en muchos casos, pero nos ha rebasado, en el sentido de que mucha gente que no se había visto damnificada, con el paso del tiempo descubren daños, por el paso de los carros, de la humedad que se han ido sumando, nos han comentado incluso que la demanda ha ido creciendo".

Tres años de prisión para docente que discriminó a menor

Otro de los pendientes es el patrimonio histórico, al referir que hay dos tipos de daños, unos de ellos cubiertos por los seguros, mientras que los que no fueron asegurados están aplicados a través del sector de cultura y el Programa Nacional de Reconstrucción y van avanzando: “tenemos un avance variable, en algunos del 40 por ciento y en otros inmuebles del 90 por ciento, como la iglesia de San Miguel”

Sin embargo, existen iglesias como la de Tlatenchi y Teocalcingo que son inmuebles en los que no se ha avanzado, "pero eso es en materia de patrimonio histórico religioso, y así vamos con el histórico con los pendientes que se tendrán que intervenir".

Pero un asunto que preocupa al presidente municipal y cabildo es el daño en el subsuelo, a la red de drenaje, que no son visible y que se ven cuando surgen socavones o brotes de agua, sin duda son los daños a la infraestructura más caros y que no están contemplados en los presupuestos federal o estatal: “no tenemos presupuesto especial para reconstruir el drenaje y estamos viendo que la queja ciudadana es con toda razón” dijo en torno a la serie de socavones que se van atendiendo y no se han dejado de atender, se resuelve uno y aparece otro en otro lado.

"Es un pendiente del que estamos conscientes y preocupados, estamos construyendo esa coyuntura, pero van a seguir habiendo, porque no hay ningún programa Federal o Estatal que nos ayude a resolver esto, y para mí es uno de los de los grandes pendientes que tenemos”.

Reconstruir estas obras de drenaje no es fácil, hay que hacer un esfuerzo para tener ese apoyo, afortunadamente con todas las lluvias que se han tenido, no se ha visto afectada por las inundaciones y eso para mí es parte de lo que puede pasar su colapsa la infraestructura de la red de drenajes.

Local

Local Local





Suscríbete gratis al Newsletter aquí