Urgente concretar el “Pacto por Morelos”: Alejandra Flores

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Alejandra Flores Espinoza dijo que es urgente concretar el Pacto por Morelos al que ha convocado el Poder Ejecutivo y de inmediato iniciar las mesas de trabajo entre autoridades y la sociedad civil organizada.

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó que a tres semanas de la emergencia sanitaria, no se hayan concretado mesas de trabajo para que se ejecuten acciones reales en favor de los más afectados por la contingencia.

La diputada por Cuernavaca sostuvo que desde el Poder Legislativo existe toda la voluntad y el compromiso para atender esta emergencia; fortalecer el sector salud, que hoy enfrenta muchas carencias para atender los contagios por COVID-19, instrumentar acciones en favor de quienes no tienen recursos para alimentarse y pagar los servicios más básicos de sus hogares; así como apoyar a la economía y el empleo del estado.

Por ello, dijo que es urgente que se concrete el Pacto por Morelos y que las autoridades estatales y municipales puedan escuchar las propuestas que también se han planteado desde las cámaras empresariales.

No hacerlo sería devastador. Ya los empresarios han adelantado que si no cuentan con apoyos reales por el gobierno, más del 50 por ciento de los negocios no volvería a abrir sus puertas y esto sería gravísimo para el estado

