Urgen empresarios trabajo en conjunto para rescatar Turismo

A la fecha, se han perdido alrededor de 16 mil empleos directos, más 30 eventuales y han desaparecido unas 150 empresas que estaban dedicadas a la organización de eventos o al Turismo de Romance, por ello la urgente necesidad de que sea la Iniciativa Privada la que se organice en un sólo frente con hoteleros y restauranteros para implementar una campaña agresiva de promoción del estado y sus atractivos, dado que las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura, no lo han podido o querido hacer, señaló Néstor Alfonso Figueroa León, representante de la Asociación Pro Tu Boda y de la empresa Figueroa Gourmet.

El empresario señaló la urgencia por reactivar al sector ante las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria, pues expuso que desgraciadamente en las reuniones de acercamiento que se han tenido con las autoridades de Turismo a hora encabezadas por la secretaria Julieta Goldzweig Cornejo, "siempre salen con lo mismo y en eso estamos en desacuerdo; se vuelven a tratar los mismo temas que con su antecesora, Margarita González".

Néstor Figueroa aseguró que no se logra nada importante, no se avanza, porque siempre les dicen lo mismo; "vamos a trabajar juntos y en conjunto y vamos a luchar por Morelos. Pero la lucha se hace día a día, con trabajo, con resultados, no con excusas, como las que siempre esgrimen. 'es que no hay recursos, no hay dinero'... entonces no sabemos cómo es que quieren reactivar la economía si no hay para invertir en una buena campaña de promoción; para qué nos convocan a una reunión de trabajo para establecer estrategias si nos van a salir con que no hay recursos y no se puede hacer nada".

El empresario recordó que desde que estuvo en el cargo Margarita González le pidieron que los sentara con las asociaciones de hoteleros y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) que son importantes para poder trabajar en conjunto pero eso no ha sucedido; "si el gobierno no quiere, vamos a hacerlo nosotros, no nos va a costar mucho, hagamos una asamblea, pongamos un poco entre todos y hagamos una campaña nosotros; hagamos una muy buena campaña porque la que ha hecho Turismo y Fitur tiene cinco visitas", aseguró.