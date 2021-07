Urgen dar con el responsable del clembuterol

“No esperemos a que haya una mortandad de seres humanos”, manifestó el presidente del Sistema Producto Bovinos Carne, Roberto Reza Quiroz, quien hace un llamado a las autoridades de la PGR, del sector salud para que lleguen al fondo de las investigaciones y dar con él o los responsables de dar esa sustancia prohibida para la engorda del ganado, dijo en torno a la intoxicación masiva de personas por consumo de carne con clembuterol en Jojutla.

La nota que al trascender ha llegado a medios nacionales e internacionales, deja mal no solo a los ganaderos, también a las autoridades del gobierno estatal, ante la cadena de omisiones que llevó a la intoxicación que tuvo personal que viene a vacunar contra la pandemia: “eso es muy delicado el asunto porque lo hemos venido reportando, no es de ahorita ,esta situación se da desde hace mucho tiempo, hay ganado alimentado con clembuterol y sabemos que esto es prohibido, no se puede dar este producto para ganado de engorda”. Lamenta que esta sustancia es un anabólico que usa para engordar y dar mayores músculos al ganado, proporcionar más carne, más músculo y para que se vea muy bonito, pero desafortunadamente es altamente toxico para las personas que lo consumen.

Y denuncio "las autoridades han hecho caso omiso de esta cuestión de la alimentación, hay programas en contra en contra del clembuterol a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, sin embargo hay productores que siguen dado ese producto en el alimento, sin embargo aquí hay una responsabilidad muy grande”, dijo al destacar que como dirigente del gremio ganadero, ha dicho e informado a sus agremiados que es una sustancia prohibida que perjudica a los ser humano, les da taquicardia, dolor de cabeza, se sube la presión arterial y se puede llegar a la muerte, es algo muy delicado.

En este caso consideró que se debe deslindar de responsabilidades al que mandó hacer la comida y al que guisó la carne de res en mixiotes, pero no se debe deslindar de responsabilidades al carnicero, ni al productor o introductor, al responsable del rastro y a las autoridades sanitarias que tienen que estar checando en cada rastro.

que se tenga un médico veterinario que revise el ganado y el sector salud debe tomar las muestras de la carne y ningún carnicero debe aceptar carne sin sello de un rastro que certifique la sanidad de la carne, si llega carne sin el sello se trata de carne de un rastro clandestino.

Denuncio que vio que llegó carne al mercado de Jojutla el día domingo, cuando en el rastro solo se sacrifica ganado bovino de lunes a sábado ¿por qué el domingo está ingresando carne, sin sellos y de dónde? En este asunto de las intoxicaciones por clembuterol, donde debe meterse a fondo el sector salud para checar de donde viene, ya que el Ayuntamiento solo da un servicio, y llegar al “ganadero” que está dando esa sustancia e investigar quién es su proveedor.