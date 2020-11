Urgen a reactivar los verificentros

Debido a diversas fallas en la operatividad, desde 2019 varios verificentros en el estado se encuentran cerrados; entre ellos, el de Yecapixtla, pero hasta la fecha no existe fecha de reapertura, lo que ha provocado la molestia de los conductores, quienes deben trasladarse hasta otros municipios para realizar el trámite. De acuerdo a autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable el cierre obedeció a problemas en el software del sistema de los establecimientos para operar el programa.

En este sentido, habitantes de Yecapixtla piden a las autoridades estatales reactivar los servicios de verificación en los establecimientos que hasta la fecha se encuentran clausurados, pues el no contar con el número de verificentros adecuado para toda la población hace que como automovilistas sea muy complicado poder cumplir con este requisito.

“El verificentro no sólo atendía a gente de Yecapixtla, sino a gente de municipios como Atlatlahucan, Totolapan, Ocuituco, Tetela del volcán, Cuautla, entre otros. Es inconcebible que las autoridades nos piden que paguemos nuestra verificación y no nos den los lugares donde podamos hacer el trámite, es maratónico poder verificar en Cuautla, el personal no se da abasto”, refirió Octavio, automovilista.