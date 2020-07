Urgen a reactivar los tribunales

Los tribunales en Morelos no están dando soluciones reales a los procesos jurídicos y demandas; realizan ciertas actividades que realmente son un tanto falaces para la sociedad; por ejemplo, sí están habilitando la presentación de demandas, pero lo que ellos no explican a la ciudadanía es que el tramite no va a avanzar, expuso la abogada Nalleli Ascencio Pita, sobre lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia.

Recalcó que los asuntos ya iniciados antes de la pandemia están totalmente detenidos y hay muchas cosas que se pudieran hacer, pudiera el personal preparar los proyectos de sentencias, empezar a publicar sentencias, los asuntos que ya estaban turnados para resolver podrían irse resolviendo; "si estamos en casa, pues también hay mucha gente que está trabajando, esas son las dos opciones reales: o la persona se espera a iniciar en forma su procedimiento una vez que se reactiven las actividades o lo podemos iniciar, pero sabidos que solo va a ser la presentación".

Por otra parte destacó, que el tribunal tiene en asuntos urgentes como son los alimentos, las custodias de los hijos tiene guardias, guardias para depositar la pensión, para que el que es acreedor alimentista la pueda recibir, pero la realidad es que fuera de ello, conflictos reales no los están resolviendo por ejemplo en los temas de custodia y los regímenes de convivencia.

Dijo que actualmente el Tribunal de Morelos también implementó lo que es precisamente la mediación familiar y se está tratando de avanzar en ese aspecto por videoconferencias, tratando ellos de conectarse con las personas involucradas en el conflicto y resolver; "esta fue una iniciativa que llamó la atención en otros estados incluso en otros países porque fue novedoso el actuar del estado, sin embargo realmente no se está reflejando el beneficio porque la gente no está viendo resueltos sus problemas".

Sobre el caso de los divorcios que se han incrementado de manera importante consideró que la estadística real se va a ver hasta que se activen los tribunales, porque reconoció que se dice mucho a nivel nacional e internacional que mucha gente ya no aguanta la relación y que va a optar por divorciarse, pero quizás cuando las cosas vuelvan a la normalidad, se desistan.

Por igual expuso el caso del padre o la madre que estaba obligado a dar una pensión y perdió el trabajo y lo van a demandar y que va a ser el estado, cómo lo va a obligar y la madre o padre que tiene al cuidado a su hijo, argumenta que "tiene que entender que mi hijo tiene que comer", son cuestiones bastante complejas que el Tribunal tendrá que ir resolviendo.

