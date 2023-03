Urge Urióstegui a mejorar la comunicación intermunicipal en temas de seguridad

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, manifestó su preocupación respecto a la falta de comunicación y coordinación entre los municipios en cuanto a temas de seguridad se refiere. Esto, luego del homicidio ocurrido este 29 de marzo en la colonia Chapultepec.

De acuerdo con el alcalde, la persecución contra la víctima empezó en Jiutepec, sin embargo, no se recibió ningún aviso por parte de las autoridades de ese lugar. Por ello, Urióstegui Salgado destacó la importancia de establecer mecanismos para mejorar la comunicación y la coordinación entre municipios.

Seguridad Fiscalía recaba testimonios tras muerte de enfermera

Dijo que se han presentado reuniones de trabajo en la mesa de coordinación regional de seguridad para establecer dichos mecanismos, pero señaló que es necesaria una comunicación más eficiente y rápida. En este sentido, mencionó que aunque Cuernavaca cuenta con un sistema de radio propio, la información no fluye de manera inmediata.

"Lo que sucede aquí no puede ser evitado por la policía de Jiutepec y tampoco por la de Cuernavaca, dado que en ocasiones no hay la comunicación que se requeriría, nosotros tenemos un sistema de radio propio de Cuernavaca, pero la información no fluye de manera inmediata", explicó.

También subrayó la necesidad de implementar medidas generales en cuanto al tema de seguridad en la zona, y reiteró que en la colonia Chapultepec se encuentra un módulo de seguridad con policías de manera permanente para atender a la población.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han proporcionado mayor información respecto a los responsables del hecho en cuestión.