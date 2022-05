Urge reconstrucción en la escuela primaria Niños Héroes de Zacatepec

Son nueve salones y la barda perimetral que fueron afectados por los sismos de 1985 y de 2017, que por seguridad de la población de la escuela Primaria Niños Héroes de la colonia Benito Juárez del Municipio de Zacatepec, deben ser intervenidos de acuerdo al dictamen de Infraestructura Educativa, denunciaron los padres de familia así como el director de la escuela Rutilo Ayala Rodríguez, pero no les han asignado presupuesto.

Los padres de familia advierten que a casi cuatro años y 8 meses del sismo del 19S del 2017, no se han asignado recursos para la reconstrucción de este plantel, las obras y reparaciones que se han hecho son mínimas como la reparación de los baños, y una de las aulas, pero se trata de una escuela que ya tiene por lo menos 50 años de servicio y las afectaciones de los sismos no han sido atendidas.

En entrevista con el director de este plantel, confirmo el severo deterioro de la escuela, no solo por los fenómenos naturales y las cinco décadas de servicio, dijo al reconocer que hubo afectaciones del sismo del 1985 y de los sismos del 2017, por lo que en el sismo del 2021 los daños solo se van agudizando, ya que es una escuela construida a principios de los 70s.

Y preciso el director; “se trata de nueve salones y la barda perimetral que urge sean entendido” dijo al advertir de las gestiones que se han hecho ante las autoridades de infraestructura educativa y del IEBEM para que atiendan los problemas, son tema de seguridad para la población escolar y el personal docente que aquí labora”.

Ayala Rodríguez, como director del turno matutino, de la escuela ubicada en la calle Leandro Valle 16, de la colonia Benito Juárez de Zacatepec Morelos, dijo que fiel a su lema “el director gestionando y los maestros trabajando”, pese a las condiciones de la pandemia no han declinado en el ánimo para solicitar a las autoridades del estado se puedan cambiar el futuro de los alumnos, para que su aprendizaje sea mejor, vamos con pasos seguros, pero es necesario que se contemple y asignen presupuesto para atender las obras de reconstrucción.

“Desde hace 3 años que llegue a esta escuela, no ha dejado de gestionar, ya que la escuela se encuentra muy deteriorada, sus salones ya tienen como 50 años, está muy desgastada por los sismos” . De acuerdo a al dictamen que les entrego infraestructura educativa, dice que es necesario que se vaya a reconstruir.

Pero no hay para cuando, es necesario que tomen en cuenta esa situación de la barda perimetral que está en malas condiciones y los nueve salones que por seguridad deben ser rehabilitados, ya verificaron los daños y son los espacios en los que se sigue trabajando, porque no hay aulas provisionales y no se puede trabajar bajo los candentes rayos del sol.

Pero además urge que se pinte la escuela, ya que está en muy malas condiciones, pero además necesitan que se haga una revisión a las instalaciones eléctricas de toda la escuela y que los vestigios de los daños del sismo del aula para educación especial urge que se atiendan.

Esta escuela tiene muchas necesidades, esa es la situación precisa, para que las escuelas sean bonitas cómo está actualmente la escuela Ramón Beteta y sea una escuela digna para los niños y habitantes de esta Colonia.





