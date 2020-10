Urge IP a frenar toma de casetas

Los gobernantes están permitiendo que la toma de casetas crezca; las autoridades estatales y federales están siendo omisas al 100 por ciento, sólo están de observadores, consideró Ernesto Monter Monter, vocero de la Asociación de Grupos de Empresarios del Sur de Morelos (AGES), quien hizo un llamado a las autoridades a poner un freno a la impunidad y evitar que ocurra una tragedia como la que sucedió en Michoacán.

Consideró trascendental que no se haga caso a lo que ocurre con la toma de casetas, luego de advertir que desde hace varios años han sido tomadas por grupos que tienen un movimiento social, una causa, sea a no justificada, pero esto se ha ido deformando y en la actualidad ya no existen causas; “de las 20 casetas que se toman en todo el país, sólo dos o tres tendrán alguna causa, pero el resto se ha convertido en un modus vivendi de grupos de jóvenes y no tan jóvenes para obtener dinero fácil; se habla de cantidades considerables lo que logran reunir pidiendo 50 pesos; son decenas de miles de pesos en unas cuantas horas” dijo.

Aseguró que en esas zonas es poca o casi nula la presencua de la Guardia Nacional; "me ha tocado ver que estando presentes patrullas de la Guardia Nacional, antes Policía Federal no intervienen, cuando llegan estos jóvenes encapuchados y empiezan a botear, sólo se quedan de observadores y eso no es correcto.

"Los gobernantes están permitiendo que esto crezca; sucedió con el crimen organizado que se dejó crecer, y ahora no lo para nadie, y quien sale perjudicado es la ciudadanía porque a cambio de una cooperación la gente pierde el seguro de vida, y en caso de algún accidente estamos totalmente desprotegidos, y por otro lado, si no dan la cuota, los agreden y un crudo ejemplo es lo que pasó en Michoacán, donde un sujeto a bordo de una camioneta se fue contra ellos arrollando y matando a una persona"

Hay un estado de total vulnerabilidad y de indefensión y recordemos que el Estado tiene el monopolio de la seguridad y de la fuerza pública para proteger a la ciudadanía de este país y eso no se está cumpliendo y no es posible que el Gobierno Federal haga declaraciones diciendo hoy por la mañana que todo está bien, que aquí no hay secuestros, que no hay asaltos, no hay robos que se está acabando contra la corrupción.

"Es lamentable que el presidente de este país niegue lo que todo mundo ve, es una situación preocupante; hacemos un llamado a las autoridades correspondientes estatales y federales que intervengan en este asunto si les tiembla la mano porque va a haber un costo político, que no se le olvide que juró cumplir las leyes, y el país está de verdad entrando a un caos y Lamentablemente va creciendo todos los días y es una vergüenza que ninguna autoridad haga nada por remediarlo”.







