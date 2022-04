Urge empoderar laboralmente a las mujeres: Tania Valentina

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez impulsa el empoderamiento económico de las mujeres en Morelos, como una alternativa que les permita hacer frente a la violencia de la que son objeto todos los días en la entidad morelense.

Destacó que para muchas mujeres, parte de ser víctima incluso de sus propias parejas, se debe a la dependencia económica que tienen más aún cuando hay hijos de por medio, lo que les impide dejar ese círculo vicioso.

En conferencia de prensa, la legisladora del PT hizo un llamado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del Poder Ejecutivo para que publique de inmediato las reglas de operación de los programas dirigidos a mujeres jefas de familia.

Explicó que la Sedeso cuenta para este año 2022 con al menos un presupuesto de 129 millones 663 mil pesos para programas de inversión, que es la cantidad vigente en el presupuesto en curso. Más 47 millones 523 mil pesos para su gasto de operación. Esto para apoyar a 195 mil 480 hogares de Morelos que tienen como referencia a una jefa de familia.

Para la diputada del PT, son este tipos de programas los que ayudan a las mujeres a ser independientes y a no temer de separarse o denunciar cuando son agredidas, ya que muchas veces no lo hacen al no tener la solvencia suficiente.

“Como siempre lo digo, una mujer económicamente independiente es una mujer libre. Y como diputada del PT en este Congreso, he buscado desde el primero de septiembre pasado, sensibilizar sobre el grave problema de violencia que viven las mujeres; y he formulado llamados sociales para sensibilizar a la sociedad, y a sus autoridades para no bajar la guardia; además de que la mayoría de mis 85 iniciativas giran en torno para solucionar los problemas que padecen las mujeres de Morelos”, argumentó finalmente la legisladora local Tania Valentina Rodríguez.