Uniformes neutros | "No hay motivo para estar en contra", dicen padres de familia

La reciente aprobación de la Ley de Uniformes Neutros en el estado de Morelos, que contempla que cualquier estudiante pueda elegir entre utilizar falda o pantalón, ha generado reacciones entre padres de familia y autoridades educativas, quienes, por una parte, no ven inconveniente en el tema, mientras que otros aseguran que es una situación que debe analizarse a profundidad.

Mauricio Miranda, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Morelos, no considera que la reciente ley aprobada por el Congreso local sea una buena idea, pues, asegura, habrá más problemas de acoso escolar.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Legislar por moda o tendencia no es adecuado. En realidad, no hay necesidad de esto. Si se enseñara a respetar los derechos humanos, no habría necesidad de hacer una ley que respete la personalidad".

Lamentó que el tema no haya sido socializado por los diputados con los padres de familia, al asegurar que en el sector educativo hay temas más importantes que atender, como garantizar el acceso a la educación de todos los menores en el estado.

El uso de falda en hombres podría dar pie al bullying. Antes de esto se deberían reforzar los valores y principios. Hay comunidades donde van con ropa tradicional y no llevan uniforme, y no tienen esos problemas.

Padres de familia dan 'visto bueno'

Armando Lagunas, padre de familia de una menor de una escuela primaria de Jiutepec, asegura que el tema es oportuno.

"Mi hija prefiere ir en pants a la escuela. Me ha dicho que le gusta el uniforme de educación física, así que también lo pienso por los moscos, el frío y su comodidad".

Asimismo, Rosario Díaz, madre de familia, asegura que no hay motivo para estar en contra de la ley recientemente aprobada.

“Por mí está bien, depende ya de los niños. Ya sé que muchas niñas desde chiquitas no les gustan las faldas”.

Mientras que Renata Flores asegura que se trata simplemente de “un tema de equidad de género”, por lo que tampoco tiene conflicto.

Salvador Guerrero Chiprés ¿De falda o pantalón?

Para Sandra Bárcenas, docente de una institución pública en el poblado de Tejalpa, en Jiutepec, la aprobación de los uniformes neutros le parece oportuno.

"Estoy de acuerdo porque a veces las niñas se sientan en el piso a comer a la hora del recreo, entonces para ellas es quizás más cómodo. Al final, será decisión de los padres de familia, mientras traigan uniforme todo bien".

En cuanto al uso de falda en hombres, opinó que se tiene que respetar y que también es decisión de los padres.

¿Qué dice la Ley de Uniformes Neutros?

La Ley de Uniforme Neutro en México permite a los estudiantes de educación básica elegir libremente si quieren usar falda o pantalón como parte de su uniforme escolar, sin importar el género. Esta medida promueve la igualdad y la inclusión, permitiendo que los estudiantes se sientan cómodos y libres de estereotipos de género en su entorno escolar.

La tarde del 10 de agosto, el Pleno del Congreso del Estado de Morelos reformó disposiciones de la Ley de Educación en la entidad para implementar el uso de uniforme escolar neutro. La iniciativa fue presentada por las legisladoras Verónica Anrubio Kempis y Edi Margarita Soriano Barrera.