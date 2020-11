Una flote cerámica por su tradición

La emergencia sanitaria de Covid-19 provocó que la conocida colonia 3 de mayo en el municipio de Emiliano de Zapata cerrara sus puertas, las calles se encontraban vacías y los negocios de cerámica -plataforma económica por lo que es conocida- tuvieron que vender sus productos a puerta cerrada y por pedido, algunos se aferraron al uso de redes sociales para sobrevivir aunque fuera con pocos ingresos, como la histórica tienda de cerámica "Chaur".

La "Tierra de la Cerámica" como también es conocida la colonia, pudo posicionarse en las guías turísticas por la cerámica artesanal que ofrecen; en 1966 se fundó la primera cerámica, a partir de la fecha y ante el aumento de cerámicas en la colonia, entre ellas el “Chaur” que tiene más de 20 años de antigüedad, se definió el destino artesanal de la colonia.

Sin embargo, frente a la contingencia sanitaria que ha azotado a nivel nacional e internacional, hoy la visita de miles de turistas nacionales y extranjeros, así como la llegada de camiones que acudían a llenar sus cajones de mercancía para venderlos a otras regiones del país, es escasa provocando ciertos negocios consideraran bajar sus cortinas definitivamente.

Edith Juárez, ha trabajado desde hace 15 años como mostradora en la tienda de cerámica "Chaur" ubicada en avenida Emiliano Zapata, cuenta que este negocio es uno de los favoritos a visitar de la colonia 3 de mayo ante la atención personalizada y de calidad que brindan sus trabajadores, contando con clientes de diferentes entidades federativas y hasta extranjeros que compran sus productos para revender, lo que los ha posicionado a lo largo de los años.

Desde mediados de marzo hasta junio, “Chaur” bajo sus cortinas ante el incremento de casos positivos en Morelos y al colocarse en color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico; si bien se mantuvieron cerrados –conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias-, siguieron vendiendo sus productos de cerámica pero solo por pedido, lo que ocasionó podrían obtener únicamente recursos para el pago del personal y no para invertir, lo que frenó su desarrollo por tres meses enteros.

“Los ingresos eran realmente muy bajos, si venían las personas era por pedidos pero así como comprar como deben de comprar no, en ocasiones la gente veía que estaba cerrado y se iba, esto también nos afectó mucho”.

Los pedidos se realizan por llamada a través de la página de Facebook “Cerámica CHAUR”, la cual han mantenido activa, publicando sus productos y hasta dando a conocer a sus consumidores las últimas noticias respecto al estado del negocio.

En la colonia 3 de mayo se maneja una enorme gama de materiales que se utilizan para crear todo un universo de figuras, habla de la riqueza de obras posibles de encontrar. Se usa resina, cerámica de alta temperatura, porcelana, barro, yeso, vidrio soplado, mimbre, óleo, hierro forjado, entre otros.

Durante estos tres meses las autoridades de Protección Civil estuvieron vigilando de manera constante que los locales no estuvieran abiertos al público en general, así como acataran las medidas de seguridad sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener el distanciamiento social, mismas que deben seguir acatando. En estás fechas que mantuvieron el mecanismo de venta en línea, los dueños del local consideraron cerrar definitivamente, pero al ser una necesidad no lo hicieron.

Aunado a la caída de las ventas por la emergencia sanitaria, perdieron uno de los eventos más importantes de la colonia como es el Festival de la Cerámica, que este año celebraría su tercera edición.

En julio inició la reapertura de los negocios, pero con horarios recortados y el 30 por ciento de capacidad, en septiembre al pasar Morelos a color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico abrieron con normalidad aunque las ventas no han incrementado, expresó Edith Juárez.

Al ser sus principales clientes mayoristas, la cerámica "Chaur" no ha podido estabilizar sus ingresos, cuenta la mostradora, esto al señalar muchos, tal vez, no han abierto sus negocios, no ha crecido la demanda del producto y tienen miedo de salir de sus hogares no solo por la epidemia sanitaria sino también frente al panorama de inseguridad que se vive a nivel nacional.

“Hay días en que no hay nada de gente, los fines de semana ha estado llegando más gente y ahorita con la instalación de la catrina monumental que estará en exhibición hasta el 8 de noviembre estuvo llegando gente; pasan y ven pero compran muy pocas cosas, los mayoristas no han venido, yo creo que por lo mismo de la pandemia y la delincuencia que ha incrementado en el camino, eso es lo que platican”.

Marco Antonio Pozo Hernández, presidente de la Unión de Productores de Cerámica de la 3 de Mayo, afirmó que hasta el mes de octubre las ventas se mantenían en un 80 por ciento, “lo cual es bueno porque permite generar empleos”; en general, dijo, algunos de sus compañeros recibieron un apoyo económico de 25 mil pesos por las Tandas del Bienestar.

Esto se logró toda vez que en 2019 diversos negocios fueron censados para acceder a los microcréditos otorgados por la Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría del Bienestar; en un principio, mencionó, les entregarían entre cinco a seis mil pesos, pero ante la crisis económica que estaban padeciendo por la pandemia los apoyaron con 25 mil pesos.

Emiliano Zapata cuenta con cien productores de cerámica que están establecidos en diferentes colonias del municipio, en la 3 de mayo son alrededor de 70, según datos de la Unión de Productores de Cerámica.

Edith Juárez se manifestó confiada en que conforme pase el tiempo las ventas vayan mejorando, persistiendo frente a cualquier adversidad la cerámica "Chaur" como la favorita de los morelenses y visitantes.

La tienda de cerámica "Chaur" ofrece desde lámparas de cerámica de distintos personajes animados, dulceros, figuras de decoración para el hogar, platos, tazas y macetas de cerámica con diseños únicos, nacimientos desde 5 hasta 90 centímetros, alcancías, charolas para pintar, entre muchos artículos más para grandes y chicos, ocasiones especiales y hasta de uso común.

La tienda de cerámica "Chaur" se encuentra en avenida Emiliano Zapata en la colonia 3 de mayo, cuantos pasos antes de llegar a la primera glorieta de la colonia, en un horario de lunes a sábado de 9 a 18 horas y domingos de 9 a 16:30 horas.

